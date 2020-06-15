Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne Sütü Verin!
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne...
Sürekli ve geçmeyen baş ağrısı neden olur, neyin belirtisidir?
Kronik baş ağrısına ne iyi...
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Doğal ekmeği sofranızdan eksik etmeyin
Sofranızdan eksik etmeyin
Kötü ağız kokusunu hafife almayın
Kötü ağız kokusunu hafife almayın...

Kamu Hizmeti Komisyonu (Değişiklik) Yasa Tasarısı oy birliğiyle kabul edildi

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun, yeni Cumhurbaşkanı seçilip göreve başlayana kadar eksik üyeyle çalışmasına olanak sağlayacak yasa tasarısı meclisten geçti.

15 Haziran 2020 Pazartesi 18:25
681 Okunma
Kamu Hizmeti Komisyonu (Değişiklik) Yasa Tasarısı oy birliğiyle kabul edildi

Genel Kurulda görüşülen Kamu Hizmeti Komisyonu ve Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları (Değişiklik) Yasa Tasarısı oy birliği ile kabul edildi.

Gruplar arası varılan mutabakatla Genel Kurul bugünkü çalışmalarını, tasarıyı oyladıktan sonra tamamladı.

Meclisin bir sonraki birleşimi denetim gündemiyle 18 Haziran Perşembe günü saat 10.00’da olacak. Genel Kurul bugünkü gündemi 22 Haziran pazartesi ele alınacak.

Genel kurul, bugünkü gündeminde bulunan Anayasa değişikliği önerisini görüşmeyi erteleyip, bir sonraki yasama gününe aktardı.

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU

Genel Kurulda, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin gündeminde bulunan Kamu Hizmeti Komisyonu ve Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları (Değişiklik) Yasa Tasarısı ise görüşüldü.

Tasarı ile ilgili raporu HP milletvekili Komite Başkanı Jale Refik Rogers okudu.

ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, tasarıyla ilgili söz alarak kurumda bir süredir sıkıntı yaşandığını belirterek, bunun aşılması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı’nın bu süreçteki tavrını takdir ettiğini ifade eden Arıklı, “Bir an önce yasal düzenlemeyi hayata geçirip toplantıların 4 kişi ile yapılabilmesine imkan sağlamalıyız. Tasarıya oyumuz olumludur” şeklinde konuştu.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kamu Hizmeti Komisyonu’ndaki sorunlara değinerek, “Tıkanan bir durum var. Kamu tıkanmıştır. Bunun aşılması gerek. Tasarıya oyumuz olumludur” dedi.

Özyiğit, kamu reformunun da yürürlüğe girmesinin elzem olduğunu dile getirdi.

GÜNDÜZ

UBP milletvekili Menteş Gündüz, “Kamunun asıl ve sürekli kadrolarının çalışabilmesi için yasa tasarısının yürürlüğe girmesi önemli” dedi.

Konuşmalardan sonra oylamaya geçildi. Tasarı oy birliğiyle kabul edildi.

Bu yasa tasarısıyla, “kamu yararı gereği çalışmasının devam etmesi gerekli olan Kamu Hizmeti Komisyonu’nun, Başkan ve/veya üyelerinden birinin görev süresi dolması halinde de Devlet Başkanı tarafından üç ay içinde boşalan kadroya atama yapılması” amaçlandığı belirtildi. Kamu Hizmeti Komisyonu’nun ayrıca çalışmalarına devam edebilmesi için komisyonunun yasal oluşumuyla ilgili geçici bir madde getirilerek, Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılıp yeni Cumhurbaşkanı seçilip göreve başlamasına kadar eksik üyeyle komisyonun çalışmasına olanak sağlandı.

Anahtar Kelimeler:
Kamu Hizmeti KomisyonuYasa TasarısMeclis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay : “Kumar Oynamak İçin Geldiklerine Dair Şüphelerim Var”
Özersay : “Kumar Oynamak İçin Geldiklerine Dair Şüphelerim Var”
AB ve İngiltere müzakereleri hızlandıracak
AB ve İngiltere müzakereleri hızlandıracak
DAÜ’de yeni rektör Aykut Hocanın
DAÜ’de yeni rektör Aykut Hocanın
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim