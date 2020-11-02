Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan Yeterlik Sınavlarına Başvuracaklar İçin Duyuru

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK), Yeterlik sınavlarına başvuracaklar için duyuru yaptı.

Duyuruda, Kamu hizmetine ilk girişte öngörülen düzeyde yeterlik belgesi alınabilmesi için yapılan Yeterlik Sınavlarına son başvuru tarihinin 13 Kasım 2020 olduğu hatırlatıldı.

Ancak söz konusu sınavların duyurusunda da belirtildiği üzere, başvuru yapmak isteyenlerin Online Randevu Sistemi üzerinden en geç 6 Kasım 2020 tarihine kadar (bu tarih de dahil) randevu almaları gerektiği kaydedildi.

KHK, sistemden randevu almayan kişilerin müracaatlarının kabul edilmeyeceğini de bildirdi.