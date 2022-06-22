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Kamu-İş, Başbakanlık önünde eylem yaptı

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Başbakanlık önünde "taşeron sistemine karşı" eylem yaptı. 

22 Haziran 2022 Çarşamba 16:17
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Kamu-İş, Başbakanlık önünde eylem yaptı
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Eylemin bugün başladığını ve okullar açılıp, sorun çözülene kadar Başbakanlık önünde olacaklarını ifade eden Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, taşeron sisteminin kölelik olduğunu ve köle olmayacaklarını söyledi. 

Başbakanlık önünde “Ne ezilen, ne ezen insanca hakça bir düzen”, “Taşeron sistemi köleliktir, kölelik düzenine geçit vermeyeceğiz” yazılı pankartlar açan eylemciler, düdükler ve sloganlarla taşeron sistemini protesto etti. 

Serdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, taşeron sisteminde çalışanların iki aydır maaşını alamadığını ifade ederek, “Artık bıçak kemiği parçaladı” dedi. 

Taşeron firmalar sisteminin kölelik olduğunu ifade eden Serdaroğlu, “Bu insanlar sizin köleniz değildir. Temizlik işleri artık taşeron değil kamu çalışanları tarafından yapılacak” diye konuştu. 

Konuyu mahkemeye taşıyabileceklerini de ifade eden Serdaroğlu, “Sağduyuya çağırıyorum, bu konuya çözüm bulalım, sendika ile görüşün” dedi, çalışanların mağdur olduğunu söyledi. 

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