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Kamu-İş Bugün 3’üncü Olağanüstü Genel Kurulunu Yapıyor

Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) 3’üncü Olağanüstü Genel Kurulu’nu bugün yapıyor.

13 Eylül 2018 Perşembe 14:41
Kamu-İş Bugün 3’üncü Olağanüstü Genel Kurulunu Yapıyor

Yönetimi ilk kez üyelerin belirleyeceği Kamu-İş'te başkanlık için eski başkan Sami Dilek, Ahmet Serdaroğlu ve Kemal Oktar yarışıyor. Sendikanın 19 kişilik yönetim kurulu için ise 61 kişi aday oldu.

Genel Kurul'un gerçekleştiği Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda 6 sandıkta oy verecek üyeler için 50 kabin kuruldu. Oy verme işlemi saat 18.00’e kadar sürecek.

Yaklaşık 3 bin üyesi olan sendika yönetimini önceki yıllarda delegeler seçiyordu ancak geçtiğimiz temmuz ayında tüzük değişikliği yapıldı ve yeni yönetimi belirlemesi için üyeler olağanüstü genel kurula çağrıldı.

Genel Kurulu bugün öğle saatlerinde nisabın sağlanmasıyla başladı. Divan, Kamu-İş Genel Danışmanı Hasan Değirmencioğlu başkanlığında oluşturuldu.

Görev şehitleri için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bazı karar tasarıları ile 1 Eylül 2018 -31 Aralık 2018 ve 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 tarihlerini kapsayan tahmini bütçe üyelerin onayına sunuldu.

Sendika adına ilk kez bütçe hazırlandığı ve harcamaların bundan böyle bütçeye göre yapılacağı da açıklandı.

Bir üyenin bütçenin hızlı onaylandığı itirazı üzerine tahmini bütçe yeniden onaya sunuldu ve oy çokluğuyla kabul edildi.

ÜYELERE SESLENDİLER…

Genel Kurulda Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Çaluda, Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu Genel Sekreteri İsmail Dursun, Kamu-İş başkan adayları Oktar, Serdaroğlu ve Dilek konuşma yaptı.

Çaluda, Kamu-İş’i “ülkede ilkleri yaratan sendika” olarak niteleyerek, “Bu sendikaya gölge düşürmeye kimsenin hakkı yok. Buna izin vermeyiz” dedi.

Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu Genel Sekreteri Dursun, uzun yıllardır KKTC’deki sendikalarla iyi ilişkiler içinde olduklarını kaydederek, 23 Eylül’de KKTC’de dünyanın 9 ülkesinden 40’ın üzerinde sendikacının katılacağı bir toplantı düzenleyeceklerini açıkladı.

Başkan adaylarından Kemal Oktar, Kamu-İş’in kurucu üyelerinden olduğunu belirterek, sendikayı hak ettiği noktaya taşımak için başkanlığa aday olduğunu kaydetti.

Başkan adayı Ahmet Serdaroğlu, amaçlarının bölünen sendikayı bütünleştirmek olduğunu belirterek, “Kimsenin adamı değilim. Kamu işçisiyim… Kamu-İş üyesiyim” dedi.

Son sözü alan başkan adayı Sami Dilek, Kamu-İş Başkanı olarak her zaman üyelerinin haklarını korumak için çalıştığını belirtti. Dilek, “Kapım her zaman herkese açıktı. Sendika bitti, çöktü diyerek, bunun üstünden rant sağlamaya çalışanlar var.  Ama bugün de en güçlü şekilde buradayız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından seçime geçildi.

Bu arada bazı işçiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in genel kurula katılmamasını eleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kamu-İşOlağanüstü Genel KuruluSami DilekAhmet SerdaroğluKemal OktarGündemKıbrıs
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