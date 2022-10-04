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Kamu-İş, bugün iki okulda daha grev yapacak

Kamu-İş, süresiz grevde olduğu beş okula ilave olarak bugün iki okulda daha grev yapacak.

04 Ekim 2022 Salı 09:01
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Kamu-İş, bugün iki okulda daha grev yapacak



Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) okullarda hademe olarak görev yapan üyelerine yapılan baskılar nedeniyle beş okulda yaptığı greve bugün iki okul daha ekliyor.

Süresiz eylem kararı olan 20 Temmuz Fen Lisesi, Gönyeli İlkokulu, Değirmenlik Lisesi, İrsen Küçük Ortaokulu ve Bayraktar Ortaokulu’na ilave olarak bugün 9 Eylül İlkokulu ve 23 Nisan İlkokulu’nda da grev yapılacak.

Grevden sonuç alınamazsa Cuma gününden bu iki okulla birlikte süresiz eylem kararı olan okul sayısı yediye yükselecek.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NA CEZA DAVASI

Grev kararıyla ilgili açıklama yapan Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ciddi bir suç işlediğini savunarak, “Toplu İş Sözleşmesi hakkını istediği için çalışanların işlerine son verilemez. Söz konusu şirket yetkisizce grevde olan işçilerin işlerine son verip, başka şirket elemanlarını getirerek işe almaya çalışıyor. Bu grev kırıcılığıdır. Bu grevi kırmak suçtur ve cezası vardır. Grev kırıcılığıyla ilgili ceza davasını bugün Sayın Milli Eğitim Bakanı ve Müsteşarı’na açıyoruz” ifadelerini kullandı.

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