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Kamu-İş Eğitim Bakanlığı’nda ve okullarda taşeron işçi çalıştırılmaması için YİM’de dava açtı…

11 Kasım 2019 Pazartesi 09:34
Kamu-İş Eğitim Bakanlığı’nda ve okullarda taşeron işçi çalıştırılmaması için YİM’de dava açtı…

Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), taşeron sistemini ortadan kaldırmak, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığında ve bağlı okullarda çalışan Taşeron işçilerin çalıştırılmaması amacı ile Yüksek Mahkemede dava açtı.

Davanın ara emri duruşması bugün saat 09.00’da Yüksek Mahkemede yapılacak.

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yazılı açıklamasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde de çalışma düzenini alt üst eden taşeron sistemini ortadan kaldırmak için Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığında ve bağlı okullarda çalışan Taşeron işçilerin çalıştırılmaması amacı ile Yüksek Mahkemede, YİM davası ikame edildiğini belirtti.

(BRT)

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Kamu-İş
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