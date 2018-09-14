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Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu oldu

Kamu İşçileri Sendikası’nın (Kamu-İş) 3’üncü Olağanüstü Genel Kurulu dün akşam yapıldı. Genel Kurul’da yapılan oylamada başkanlığa Ahmet Serdaroğlu seçildi.

14 Eylül 2018 Cuma 11:16
Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu oldu

Atatürk Spor Salonu’nda yer alan Genel Kurul’da başkanlık için Sami Dilek, Ahmet Serdaroğlu ve Kemal Oktar yarıştı. Genel Kurul’da seçilen 19 kişilik Yönetim Kurulu için ise 61 kişi yarıştı.

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Çaluda, genel kurulda yaptığı konuşmada Kamu-İş’in ülkede ilkleri yaratan, marka haline gelen bir sendika olduğunu buna gölge düşmesine izin verilmeyeceğini kaydetti.

Seçim sonucunda ise 679 oy alan Ahmet Serdaroğlu başkan oldu. Bir önceki dönemin başında bulunan Sami Dilek ise 549 oy aldı. Kemal Oktar ise 195 oyda kaldı.

BRTK

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Anahtar Kelimeler:
Kamu-İşOlağanüstü Genel KuruluAhmet SerdaroğluBaşkanGündemKıbrıs
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