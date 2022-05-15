Kamu-İş greve hazırlanıyor

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Serbest Liman Bölge Müdürlüğü’nde yasa dışı uygulamaların devam ettiği gerekçesiyle, yarın, Mağusa Serbest Liman’da iki saatlik uyarı grevi yapacak.

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu tarafından yapılan açıklamada, “Yaptığımız uyarılara rağmen Serbest Liman Bölge Müdürlüğü’nde yasa dışı uygulamalar devam etmekte, yeni hükümette ülke ve kurumun menfaatlerine aykırı olarak pazarlık konusu edilmektedir. Yaşananlara dikkat çekmek amacıyla Mağusa Serbest Liman’da yarın, 10.00-12.00 saatleri arasında iki saatlik uyarı grevi yapılması kararı alınmıştır” denildi