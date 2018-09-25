Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
99274
ALTIN
238.730
DOLAR
6.1747
STERLİN
8.1074
EURO
7.2718
Shazam tamamen ücretsiz oldu!
Shazam tamamen ücretsiz oldu!
Whatsapp'ta bu sabah bir dönem sona erdi
Whatsapp'ta bu sabah bir dönem...
Çift başlı yılan koruma altına alındı
Çift başlı yılan koruma altına...
Porsche, dizel otomobil üretmeyecek
Porsche, dizel otomobil üretmeyecek
FIFA devrim peşinde!
FIFA devrim peşinde!

Kamu-İş, hükümetten önleyici tedbirler almasını istedi

Kamu-İş, hükümetin, tüm olumsuzlukları göz önünde tutarak, halkın alım gücünü artırıcı ve zamları önleyici tedbirler almasını istedi.

25 Eylül 2018 Salı 11:23
Kamu-İş, hükümetten önleyici tedbirler almasını istedi

Kamu İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu yaptığı açıklamada, hükümetin son 9 ay içerisinde, akaryakıt fiyatlarına getirdiği zamlara ilave enerji fiyatlarının da yükseltilmesinin yaşamı felce uğrattığını belirterek, Türk Lirasının, dolar, sterlin ve euro karşısındaki değer kaybının, enflasyonu artırdığını söyledi.

Devalüasyonun devam etmesi halinde de akaryakıta yapılan zamların devam edeceğini dile getiren Serdaroğlu, “Gelen zamların, zincirleme olarak halka yansıması, eğitimden tutunda, hayvancılık, üretim, çiftçi ve toplumun her katmanına olumsuz etki etmektedir. Devalüasyon böylesine seyretmesi önümüzdeki günlerde iflasları getirecek ve sosyal patlamalara neden olacaktır” dedi.

Serdaroğlu, ülke ekonomisine ciddi katkısı olan yurt dışından gelen öğrencilerin azalmasının da birçok sektörlerde endişe yarattığını belirtti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Kamu-İşHükümetTedbirlerAhmet SerdaroğluGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanlığı kalın bağırsak kanseri taraması başlattı
Sağlık Bakanlığı kalın bağırsak kanseri taraması başlattı
KKTC Esnaf ve Sanatkarlar Merkez Birliği ve Kooperatifi yeni binaya taşındı
KKTC Esnaf ve Sanatkarlar Merkez Birliği ve Kooperatifi yeni binaya taşındı
YDÜ Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programına YÖDAK’tan Onay…
YDÜ Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programına YÖDAK’tan Onay…

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim