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Kamu-İş iki okulda daha grevde!

Kamu-İş, süresiz grevde olduğu 7 okula ilave olarak, bugün Alasya İlkokulu ve Polatpaşa İlkokulu’nda da grevde olduklarını açıkladı.

11 Ekim 2022 Salı 10:54
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Kamu-İş iki okulda daha grevde!



TAK’a konuşan Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, 7 okulda süresiz grevde olduklarını belirterek, bugün Alasya İlkokulu ve Polatpaşa İlkokulu’nda da grevde olduklarını ifade etti.

Serdaoğlu, talepleri dikkate alınmadığı sürece grevlerin artarak devam edeceğini belirterek, “Şu anda bir gelişme yok. Bakanlık, çözüm, çözümsüzlüktür noktasında gitmeye devam ediyor” dedi.

7 okulda süresiz grevde olduklarını, bugün ise iki okulda daha greve gittiklerini ifade eden Serdaroğlu, “Uzlaşı olursa yarın işbaşı olacak. Olmazsa bu iki okuldaki grev her gün yenilenecek. Cuma gününe kadar bakanlık somut adım atmazsa süresiz grevde olan okullara önümüzdeki hafta bu iki okul da eklenecek” şeklinde konuştu.

Kamu-İş, “okullarda hademe olarak görev yapan üyelerine yapılan baskılar, toplu iş sözleşmesi haklarının engellenmeye çalışılması ve yapılan grevleri kırmaya teşebbüs edilmesi” gerekçesiyle okullarda grev kararı almıştı.

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