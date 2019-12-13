KAMU-İŞ: ”KTAMS’in KAMU-İŞ KOOP ile ilgili iddiası gerçeği yansıtmıyor”

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, devlet ile Kamu-İş arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinde yer alan 50’nci madde ile sendika aidatlarının kesinti yapılarak sendikaya ödenmesinin Sendikalar Yasasının 34/A maddesi ile mümkün olduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Yine aynı maddenin 2.paragrafında ‘Kamu İşçileri Kalkınma Kooperatifi Ltd. (KAMU-İŞ KOOP) üye işçilerin mecburi aylık yatırımları, işçilerin ödeneklerinden mahsup edilip, Kamu-İş Koop’a yatırılır’ ibareleri vardır. Ancak bu madde 2010 yılında toplu iş sözleşmesine konulmasına rağmen uygulama aşamasına girmemiştir. Bu madde şimdiki Maliye Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu döneminde konulan ve imzalanan bir madde değildir.

KTAMS’ın basında yaptığı söz konusu açıklamada, çifte standart uygulanıyor demek ile sendikamıza karşı özel bir uygulama yapılıyor algısı gerçeği yansıtmamakla beraber, şu anda da böyle bir uygulama yapılmamaktadır. Toplu iş sözleşmemizde yıllardan beri var olan bu maddeyi uygulatmak için gerekli mücadele yapılmaktadır.”

Serdaroğlu, Kamu-iş’in tüm sendikalarla dayanışma ve iş birliği içerisinde hareket etme politikasını benimsediğini ve çalışmalarını da bu doğrultuda yürüttüğünü ifade etti.

Serdaroğlu, hükümetlerin yanlış davranışlarında ve icraatlarında, Kamu-İş’in hem hukuken hem de sendikal mücadelede, "tüm sendikalar arasında başta geldiğini” kaydederek, %2’lik hayat pahalılığı kesintilerinde, hükümete karşı ilk davayı açanın Kamu-İş olduğunu vurguladı.

Serdaroğlu, “Sendikaların görevi üyelerinin haklarını en iyi şekilde savunmaktır. Biz bu doğrultuda her sendika ile dayanışma ve iş birliğine gireriz. Ancak Kamu-İş ve üyelerinin hakları konusunda Kamu-İş yetkilidir ve hiçbir sendika bu konularda hak sahibi değildir.” dedi.