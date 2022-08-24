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Kamu-İş, mahkemeler önünde...

Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) devlet okullarındaki taşeron hademeler için ihaleye çıkılmış olması gerekçesiyle, saat 09.00’da mahkemeler önünde basın açıklaması yapacak.

24 Ağustos 2022 Çarşamba 09:00
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Kamu-İş, mahkemeler önünde...


Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), taşeron hademe çalışanların yaşadığı mağduriyete tepki koymak amacı ile bugün Lefkoşa Türk Maarif Koleji, Şehit Ertuğrul İlkokulu, Necati Taşkın İlkokulu ve Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu’nda uyarı grevi yapmaya başladı.

KAMU-İŞ devlet okullarındaki taşeron hademeler için ihaleye çıkılmış olması gerekçesiyle,bugün saat 09.00’da mahkemeler önünde basın açıklaması yapacak.

KAMU-İŞ’ten konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Okullarımızın kaosa sürüklenmesini istemiyoruz” denilen açıklamada, konuyla ilgili mücadelenin süreceği kaydedildi.

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