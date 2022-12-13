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Kamu-İş, Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığına yürüyecek

Kamu-İş, okullarda hademe olarak görev yapan üyeleriyle birlikte Perşembe günü saat 10.00'da Milli Eğitim Bakanlığına yürüyecek.

13 Aralık 2022 Salı 17:34
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Kamu-İş, Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığına yürüyecek



Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) okullarda hademe olarak görev yapan üyeleriyle Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüyecek.

Kamu-İş’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, okullarda görev yapan hademelerin uğradığı haksızlığa karşı Perşembe günü saat 10.00’da Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüyeceklerini açıklayan Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Sendikalı olmak suç değildir. Bizim davamız emeğimiz, bizim davamız ekmeğimizdir.” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun “okullarda sorun çözüldü” açıklaması bulunduğunu belirterek, buna yanıt veren Ahmet Serdaroğlu, “Sayın Bakan’ın açıklamaları gerçeği yansıtmıyor. Çünkü okullarda sorun çözülmedi. Sadece çözülmüş gibi yapılıyor. Bu çözüm kısa vadeli bir çözümdür. Okullarda iş barışı yoktur. Baskılarla, korku iklimi yaratılarak işçi çalıştırılamayacağını, bunun sosyal devlet ilkesine uymayacağını Milli Eğitim Bakanı da anlayacaktır.” diye konuştu.

“SENDİKALI OLMAK SUÇ DEĞİLDİR"

Kamu-İş’in üyeleriyle ilgili haklı talebi olan toplu iş sözleşmesi ısrarının bitmeyeceğini ifade eden Serdaroğlu, şunları söyledi:

“Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda yıllardır çalışan üyelerimizin sendikalı oldular diye işten atılmasını asla kabul etmiyoruz. Bu haksız tutuma karşı mücadelemiz devam edecek. Çünkü biz emekçiyiz. Emek en yüce değerdir. Çalıştığımız okullarda maaşlarımız birçok kez zamanında ödenmedi, sosyal sigorta yatırımlarımız yatırılmadı. Bu gibi durumların bir daha yaşanmaması için emekçilerimizin örgütlenerek Kamu-İş sendikası altında birleşmelerine karşı Milli Eğitim Bakanlığı haksız ve adaletsiz bir tutum izlemiştir. Buna karşı mücadele edeceğiz.”

"10 YILDIR VERİLEN EMEĞİ YOK SAYAMAZLAR"

Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluğu üstünden atamayacağını kaydeden Serdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Bu okullarda 8-10 yıldır hizmet veren hademeleri yok sayamazlar. Bu insanlar 5 Eylül tarihinde okulun önünden geçerken ‘şu okula girip temizlik yapmaya başlayım’ demediler. Buraya işe çağrıldıklarından dolayı girdiler. Bu sorumluluk da Milli Eğitim Bakanlığı’na aittir. Soruyoruz… Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda yıllarca çalışan, kişilerin değişmediği, dönem dönem sadece şirketlerin değiştiği bir ortamda çalışan hademeler kimlerin çalışanıdır? Hükümet edenlerin yıllardır kurmuş oldukları bu yanlış sistemden zarar gören hademe üyelerimiz adına susmayacağız. Susmayacağımızı da göstermek adına Perşembe günü saat 10.00’da en yüce değer olan emek ve insan haklarını çiğneyen Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüyeceğiz. Bizim davamız ekmeğimiz, bizim davamız emeğimizdir.

Anahtar Kelimeler:
KamuİşYürüyüşBaşbakanlık
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