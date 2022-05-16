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KAMU-İŞ Serbest Liman’da Uyarı Grevi Yaptı

 Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğünde “yasa dışı uygulamaların devam ettiği, yeni hükümette ülke ve kurumun menfaatlerine aykırı pazarlık konusu edildiği” gerekçesiyle, Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğünde bugün iki saatlik uyarı grevi yaptı

16 Mayıs 2022 Pazartesi 13:33
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KAMU-İŞ Serbest Liman’da Uyarı Grevi Yaptı

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu grevin yapıldığı Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü binası önünde yaptığı açıklamada, hükümetin yasa dışı uygulamaları nedeniyle kurumun yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek amacıyla uyarı grevi yaptıklarını söyledi.

Serdaroğlu, hükümet edenlerin yaşadıkları olumsuzlukları tecrübe haline getirmediklerini,  aldıkları duyumlara göre hükümet içinde Serbest Liman Bölge Müdürlüğü’nün pazarlık konusu edildiğini ileri sürdü.

Serdaoğlu, “Hiçbir kurumumuzun pazarlık konusu edilmesini biz Kamu-İş olarak asla kabul etmiyoruız. Kurumlarımız, memeleketimizde bizim için o denli önemlidir” dedi.

Serdaroğlu, Serbest Liman Bölge Müdürlüğü’ne yeni yönetim kurulu atandığına dikkat çekerek, uzun süre geçmesine rağmen yönetim kurulunun hiçbir uygulama yapamadığını, sebebinin de hükümet edenler tarafından açıkça bilindiğini söyledi.

Serdaroğlu, Serbest  Liman Bölge Müdürlüğü’nün yasası gereği sanayi işlerinden sorumlu bakanlık tarafından yönetilebileceğini bunun da Ekonomi Bakanlığı olduğunu kaydetti.

Serdaroğlu, “Bizim derdimiz hangi siyasi partinin veya kimlerin Serbest Liman’ı yöneteceği değil, bizim derdimiz ve gailemiz. Serbest Liman Bölge Müdürlüğünün ve çalışanlarımızın geleceğidir” dedi.

“Hükümet kuracağınız yerde Serbest Liman Bölge Müdürlüğünü kim alacak onun kavgasını yapıyorsunuz.” diyen Serdaroğlu, ülkeye bu tartışmayı yaşatmanın kimsenin hakkı olmadığını söyledi.

“Siyasi popülizm ve rant elde etmeyi” bırakma çağrısı yapan Serdaroğlu,  toplumun artıkı usandığını ifade etti.

“Kurum sizin yüzünüzden 152 bin dolar tahsilatı yapamıyor” diyen Serdaroğlu, kurumun para alacağı yerde hükümetin  yanlış uygulamaları nedeniyle şirketlerin taleplerine cevap veremediğini belirtti. 

Serdaroğlu, şirketlerin taleplerine karşılık veremeyen kurumun para alacağı yerde tazminat ödeme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

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