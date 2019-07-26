KAMU-İŞ'ten eylem uyarısı!

Kamu İşçileri Sendikası Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında iktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması Protokolünde yer alan birçok olumlu maddelerin yanında çalışma hayatını, olumsuz yönde etkileyecek maddeler de bulunduğunu ifade etti.

Sendikadan yapılan açıklamada 2019 Reform Eylem Planının, Yapısal Dönüşüm bölümünde 1’inci Madde olan KAMU-SEKTÖRÜ kısmında yer alan maddelerin, büyük ölçüde, çalışma hayatını olumsuz yönde etkileyeceği ifade edilirken, toplu pazarlık yapma müessesesini ortadan kaldıracağı ve Toplu İş Sözleşmelerine doğrudan müdahaleyi getireceği kaydedildi.

Kamu İşçileri Sendikası Başkanı Ahmet Serdaroğlu imzalı açıklamada şu ifadelere yer verildi: Yasalarda değişiklik yapılarak, oluşturulan ücretlere hak ve menfaat verecek herhangi bir yasal düzenleme ve Toplu İş Sözleşmesi yapılmaması, istihdam edilecek, toplam personel sayısının bir önceki yılda emekli olanların sayısını aşmaması, 2019 yılı sonuna kadar kamuda geçici istihdamı yapılmamasını, Toplu İş Sözleşmesi imzalanmadığı durumlarda eski toplu iş sözleşmesinin getirdiği ek tahsisatların devam etmemesini sağlamak için 29/1996 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası ve 22/1992 sayılı iş yasasına değişiklik getirerek Toplu İş Sözleşmelere yasal müdahale edilmesi getirilmek istenmektedir. Bu müdahalelerle Kuzey Kıbrıs’ta var olan Demokrasi katledilmiş oluyor. Zoraki tedbirlerle, anti demokratik bir üslupla çalışma hayatına bir darbe vurulmuş oluyor.

Devlete istihdam durduruluyor ancak, Devletin görevlerini yürütmek için, Taşeron İşçiler istihdam ediliyor. Taşeron işçiliğin Devlete yapılacak istihdamlardan çok yüksek maliyeti olduğunu, ve Devletin öz görevlerini, üçüncü ülkeden gelen işçilerle yürütüldüğü bir süreç yaşıyoruz. Çalıştırılan taşeron işçilerinin rakamları bayağı yükseltiyor. Bu ayni zamanda yerel istihdamın da önüne geçiyor.

Toplu İş Sözleşmeleri işveren temsilcileri ile Sendika temsilcileri arasında müzakere sonucu imzalama safhasına sokuluyor. 2019 Reform Eylem Planında ayrıca Maliye Bakanlığının onayını da şart koşuyor.

Söz konusu protokolda çalışma hayatıyla ilgili yer alan maddeler, çalışanları sivil toplum örgütlerini, Sendikaları, Haklarını korumak için harekete geçirmek durumunda kalıyor.

Kamu-İş Yetkilileri de bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için, üyeleri ile birlikte hareket ederek, karşı bir eylem plânı içerisine girmek durumunda kalacaktır. Sendikamız Protokolün 1’inci bölümünde yer alan çalışma hayatıyla ilgili maddelerin, taraflarca yeni baştan ele almalarını önermektedir. Aksi halde ülkemizde bir eylem süreci başlatılacaktır.