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Kamu-İş ve KTAMS, yarın, Girne Kaza Mahkemesi’nde grev yapacak

15 Ocak 2019 Salı 14:50
Kamu-İş ve KTAMS, yarın, Girne Kaza Mahkemesi’nde grev yapacak

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Kamu-İş ve KTAMS yaptıkları ortak açıklamada, Girne Kaza Mahkemesi’nde uzun süreden beri  var olan odacı (işçi)  ihtiyacının giderilmemesi nedeniyle 13 Kasım 2018 tarihinde bir günlük uyarı grevi gerçekleştirdiklerini, ancak yetkili mercilerin gerekli duyarlılığı göstermemesi üzerine bugüne kadar personel ihtiyacının giderilmemesi durumunda tekrardan eylem başlatacakları uyarısında bulunduklarını hatırlattı.

Sendikalar, yaptıkları uyarıya rağmen bu konuda hala adım atılmaması nedeniyle yarın Girne Kaza Mahkemesi’nde grev yapacaklarını ve saat 09:00’da da basın açıklaması yapılacağını duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Kamu-İşKTAMSGrevGirne Kaza MahkemesiHaberGündemKıbrıs
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