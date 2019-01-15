Kamu-İş ve KTAMS, yarın, Girne Kaza Mahkemesi’nde grev yapacak

veyaptıkları ortak açıklamada,’nde uzun süreden beri var olan odacı (işçi) ihtiyacının giderilmemesi nedeniyle 13 Kasım 2018 tarihinde bir günlük uyarıi gerçekleştirdiklerini, ancak yetkili mercilerin gerekli duyarlılığı göstermemesi üzerine bugüne kadar personel ihtiyacının giderilmemesi durumunda tekrardan eylem başlatacakları uyarısında bulunduklarını hatırlattı.

Sendikalar, yaptıkları uyarıya rağmen bu konuda hala adım atılmaması nedeniyle yarın Girne Kaza Mahkemesi’nde grev yapacaklarını ve saat 09:00’da da basın açıklaması yapılacağını duyurdu.