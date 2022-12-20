Kamu-İş yarın Cumhurbaşkanlığına yürüyecek

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) hademelerin uğradığı haksızlığı anlatmak ve yapılan adaletsizliğe karşı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a seslerini duyurmak için yarın saat 11.30’da Cumhurbaşkanlığına yürüyecek.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda yapılan adaletsizliği, insanlığa ve emeğe yapılmayacak uygulamaları yapan hükümetin her mercisine mücadele ve müzakereyi yapmamıza rağmen sendikalı oluşumuzdan dolayı çözüm üretmemektedir” dedi.

Serdaroğlu, “Devletin başındaki Cumhurbaşkanımıza sesimizi duyurmak amacıyla Cumhurbaşkanlığına yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.