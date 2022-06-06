Kamu-İş, yol haritasını açıkladı!

Geçen hafta yapılan Kamu-İş Genel Kurulu’nda yapılan başkanlık seçiminde rakibi Sami Dilek’e tarihi bir fark atarak 1175 oyla yeniden Genel Başkan seçilen Ahmet Serdaroğlu, yaptığı yazılı açıklamayla tüm Kamu-İş üyelerine teşekkür etti.,

Serdaroğlu, “Bana ve arkadaşlarıma duydukları güvenden ötürü minnettarım. Bu bir sınavdı. Bu seçim sürecinde üyemizin üstünde ciddi siyasi baskılar yapıldı. Bizim çeşitli siyasi oluşumların içinde olmakla itham ettiler. Ama bu algıya üyemiz itibar etmedi” dedi.

Mesajı alması gerekenler aldı

“Üyelerimiz bizim emek için mücadele ettiğimizi, sömürülmek istenen işçinin yanında olduğumuzu biliyordu” diyen Serdaroğlu, şöyle devam etti:

“Üyemiz, başkanlarına ve yönetim kuruluna sahip çıktı. Bir eksiksiz tüm yönetim kuruluna “devam edin, yolunuz yolumuzdur’ mesajı verdi. Kamu-İş’in yaptığı seçimde sandıktan çıkan mesaj, eminim ki yerine ulaştı. Mesajı alması gerekenler de aldı. Bundan sonra hükümet edenler ümit ederiz ki, bizim sabrımızla daha fazla oynamazlar. Seçildikleri koltuklarda niçin oturduklarını fark ederler. Vatandaşın çektiği ekonomik zorlukları görürler. Bizlerle karşı karşıya gelmezler. Aksi halde bunun dışında bir hareket içine girerlerse emeğe, emekçinin hak ve yaşam kalitesini düşürecek davranışlara girerlerse, Kamu-İş’i karşılarında bulacaklar. Bu kaçınılmaz bir gerçektir.”

Zamlara karşı duracağız

“Önümüzdeki süreçte Kamu-İş yönetimi ilk toplantıda özelde üyesinin, genelde ise memlekette yaşayan tüm emekçilerin zamlar karşısında izleyecekleri yol haritasını belirleyecek” diyen Serdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: Geçmiş 3.5 yılda olduğu gibi Kamu-İş’in yine her siyasi partiye eşit mesafede davranacak. Sadece üyemizin değil, tüm ezilen emekçilerin yanında hak mücadelesinde en ön safta yer alacağız.

Asgari ücret için hazırlanıyoruz

Açlık sınırının altına düşen asgari ücretin yükseltilmesi ve insanca yaşam koşullarının sağlanması için var gücümüzle yine tüm emek dünyasıyla omuz omuza olacağız. Bu konuda hazırlıklarımız sürüyor. Devlet içinde taşeron adı altında sömürülen işçilerin hak ve menfaatlerini sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Kamu-İş, son 3,5 yılda olduğu gibi gelecekte de birlik, mücadele ve dayanışma ruhunu ön planda tutarak emek dünyasında alın terini sonuna kadar savunacak.”