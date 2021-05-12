Kamu işçilerine bayram ödeneği yatırılmadı!

Kamu işçilerinin, Ramazan Bayramı’nda bayram ödeneği yatırılmadı. Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) Başkanı Ahmet Serdaroğlu konuyla açıklamalarda bulundu.

“Şu anda maliyenin parası olmadığına inanmıyorum” ifadelerini kullanan Ahmet Serdaroğlu, elde olan kaynakların doğru bir şekilde yönetilmediğine işaret etti ve halkın yanlış yönetimlere karşı uyanması gerektiğini vurguladı.

Serdaroğlu, “yarınlar çok geç olacak…” diyerek sendikalar olarak doğru yönetemeyenlere karşı durduklarına işaret etti ve “yönetemiyorlarsa o makamda da oturmayacaklar” dedi.

“GARİBANIN CEBİNDEN ELLERİNİ ÇEKSİNLER”

KAMU-İŞ Başkanı Serdaroğlu, açıklamasının devamında sözlerine şöyle devam etti:

“O koltuklarda da yerleri olmadığına inanıyorum. Halka bu kadar eziyet çektirme hakları yoktur. Bu işi yapamayacaklarsa gitsinler… Çok öfkeliyiz bürokrasi işlemiyor… Eğer ödeyemeyecekseniz, sendikayı çağıracaksınız sebeplerini açıklarsınız ama çağırmıyorsunuz! Garibanın cebinden ellerini çeksinler. Bayramdan sonra sendikayı çağırıp uzlaşma ortamı koyamayacaklarsa çok sert bir tepkimiz olacak… 5 aydır Toplu İş Sözleşmemiz bile imzalanmadı, ortalık yangın yeri.”

MALİYE BAKANLIĞI: ÖDEMELER İLERİ BİR TARİHE KALDI

Maliye Bakanlığı’ndan elde edilen bilgilere göre, maliyenin yaşadığı sıkıntılar kapsamında bayram ödemeleri ileri bir tarihe kaldı.

Öte yandan, bayram ödeneğinin yanı sıra seçim paraları ve 3 aylık burs ödemelerinin de yapılmadığı öğrenilirken, önümüzdeki dönemde maliyenin kaynağının arttırmasıyla birlikte tüm ödemelerin sırasıyla gerçekleşeceği bilgisine ulaşıldı.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI