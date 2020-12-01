Kamu maliyesi 2020 yılı ikinci çeyreğinde 257,8 milyon TL açık verdi

Merkez Bankası, 2020 mali yılının üçüncü çeyreğinde ise, bütçe gelirlerinin 2.331,9 milyon TL olurken, bütçe giderlerinin 2.231,4 milyon TL olduğunu ve kamu maliyesinin 100,5 milyon TL fazla verdiğini duyurdu.

Öte yandan, 2020 yılı birinci ve ikinci çeyreğinde ülkede bir önceki yılın aynı ayına göre enflasyondaki değişim oranlarını da açıklayan Merkez Bankası, Mart ayında yüzde 12,87, Nisan ayında yüzde 8,34, Mayıs ayında yüzde 8,64 ve Haziran ayında yüzde 8,36 seviyesinde, 2020 yılı üçüncü çeyreği sonu itibarıyla yıllık enflasyonun ise yüzde 11,18 olarak gerçekleştiğine dikkat çekti.

Merkez Bankası, yayımladığı basın bülteninde 2020 yılının ilk üç çeyreği ile ilgili verileri açıkladı.

BANKACILIK SEKTÖRÜ GELİŞMELERİ

Merkez Bankası bülteninde, bankacılık sektörü aktif toplamının, 2020 yılı Mart ayı sonunda 42.045,6 milyon TL, Haziran ayı sonunda 43.146,3 milyon TL, Eylül ayı sonunda ise bir önceki çeyrek döneme göre yüzde 12,6’lık artışla 48.597 milyon TL seviyesinde gerçekleştiğine dikkat çekildi.

2020 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre nakit ve nakit benzeri kalemlerde yüzde 14,9, MDC’de yüzde 13,6, brüt kredilerde yüzde 11,4, diğer aktiflerde ise yüzde 12,8 artış görüldüğü belirtilen basın bülteninde, şu ifadelere yer verildi:

“2020 yılının üçüncü çeyreğinde, sektörün aktif toplamı içerisindeki en büyük pay, yüzde 56,09 ile brüt kredilere aittir. Brüt kredileri sırasıyla yüzde 28,1’lik payla nakit ve nakit benzeri kalemler, yüzde 8,7 ile diğer aktifler ve yüzde 7,2’lik payla MDC kalemi takip etmektedir. Eylül 2020 itibarıyla, toplam pasifin yüzde 82,6’sını mevduat, yüzde 8,8’ini özkaynaklar, yüzde 5,3’ünü bankalara borçlar ve yüzde 3,4’ünü diğer pasifler oluşturmaktadır. 2020 yılı Eylül ayı itibarıyla işletme kredileri 16.601,4 milyon TL ile krediler içerisinde birinci sırada yer alırken, 6.269,3 milyon TL ile tüketici kredileri ikinci sırada yer almaktadır. Türlerine göre bankacılık sektörü mevduat toplamına bakıldığı zaman, 28.590 milyon TL ile tasarruf mevduatı toplamı en büyük paya sahiptir. 2020 yılı üçüncü çeyreği sonu itibarıyla sektörün tahsili gecikmiş alacakları (TGA) bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34,3 artarak 1.481 milyon TL’ye yükselmiştir.

Bankacılık sektörünün sermaye yeterliliği standart rasyosu (SYSR) 2020 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,16 puan azalarak yüzde 16,86 düzeyinde gerçekleşmiş, üçüncü çeyrekte ise yüzde 16,06 olmuştur. 2020 yılı üçüncü çeyreği sonu itibarıyla banka grupları bazında incelendiğinde SYSR, kamu eliyle yönetilen bankalarda yüzde 14,65, özel sermayeli bankalarda yüzde 13,5 ve şube bankalarında yüzde 19,8 olarak gerçekleşmiştir. Bankacılık sektöründe mevduatın krediye dönüşüm oranı 2020 yılı ikinci çeyreği itibarıyla yüzde 69,4’e yükselmiş, 2020 yılı üçüncü çeyreği sonu itibarıyla yüzde 67,9 olmuştur.”

ENFLASYON GELİŞMELERİ

KKTC enflasyon gelişmelerine de yer verilen basın bülteninde, 2020 yılı birinci ve ikinci çeyreğinde ülkede bir önceki yılın aynı ayına göre enflasyondaki değişim oranlarının, Mart ayında yüzde 12,87, Nisan ayında yüzde 8,34, Mayıs ayında yüzde 8,64 ve Haziran ayında yüzde 8,36 seviyesinde gerçekleştiği kaydedildi.

DÜŞÜŞ YAŞANAN TEK KALEM HABERLEŞME

2020 yılı üçüncü çeyreği sonu itibarıyla yıllık enflasyonun yüzde 11,18 olarak gerçekleştiği belirtilen basın bülteninde, 2020 yılı Eylül ayı sonunda yıllık fiyat artışının en yüksek olduğu sektörler giyim ve ayakkabı, sağlık, mobilya ve ev aletleri olurken, bu kalemlerde sırasıyla yüzde 26,98, yüzde 22,97 ve yüzde 22,73 artış gerçekleştiği ifade edildi.

Merkez Bankası basın bülteninde, ilgili dönemde önceki yılın aynı dönemine göre düşüş yaşayan tek alt kalemin ise yüzde 6,69 ile haberleşme olduğu vurgulandı.

TİCARET GELİŞMELERİ

KKTC ticaret gelişmelerine de yer verilen basın bülteninde, Ticaret Dairesi tarafından açıklanan ihracat ve ithalat verilerine göre 2020 yılının ilk çeyreğinde ABD doları cinsinden ihracat toplamı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28,3, ikinci çeyreğinde yüzde 21,3, üçüncü çeyreğinde ise yüzde 14,1 arttı.

Merkez Bankası basın bülteninde şu ifadelere yer verildi:

“2019 yılının ilk dokuz ayında yapılan ihracat toplamı 67 milyon ABD doları iken, 2020 yılının aynı döneminde 83 milyon ABD dolarına yükselmiştir. İthalat toplamı ise 2020 yılı ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre ABD doları bazında yüzde 17 azalmıştır. İthalat toplamı, Covid-19 salgınının etkilerinin daha derin hissedildiği 2020 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43,5 düşüş göstererek, 199 milyon ABD dolarına gerilemiştir. 2020 yılı üçüncü çeyreğinde ise ithalat toplamı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,5 gerileyerek, 254,8 milyon ABD doları olmuştur.”

BÜTÇE GELİŞMELERİ

Basın bülteninde son olarak KKTC bütçe gelişmelerine dikkat çekilerek, kamu maliyesinin 2020 yılı birinci çeyreğinde 98,5 milyon TL fazla verirken, Covid-19 salgınına bağlı olarak alınan kapanma önlemlerinin de etkisiyle 2020 yılı ikinci çeyreğinde 257,8 milyon TL açık verdiği vurgulandı.

2020 mali yılının ikinci çeyreğinde bütçe gelirleri ve bütçe giderleri sırasıyla 1.475,5 ve 1.733,3 milyon TL olarak gerçekleşirken, 2020 mali yılının üçüncü çeyreğinde ise bütçe gelirleri 2.331,9 milyon TL, bütçe giderleri 2.231,4 milyon TL oldu ve kamu maliyesi 100,5 milyon TL fazla verdi.