“Kamu reformu için kurumsal bir yapı ve stratejik planlamaya ihtiyacımız var”

ÖZEL HABER

UBP Girne milletvekili adayı Doç. Dr. Münevver Çağın, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

Kamu reformu hakkında konuşan Çağın, kamudaki çalışmaların kurumsal bir yapıyı ve stratejik planlamayı gerektirdiğini kaydederek, “Kamu reformunu hayata geçirirken bazı teknik alt yapıları da oluşturmanız gerekiyor. 4.5 G ve 5G’yi bir an önce hayata geçirmemiz gerekiyor. Kamu reformunda çok yavaş ilerliyoruz. Bütünlüklü bir politika olması gerekiyor. Eylem planları 3 aşamadan oluşur. Günlük önlemler, orta vadeli önlemler ve uzun vadeli de devletin bunu devam ettirme sürecini planlayan üç aşamadır. Devletin sürekliliği olması gerekir. Bir plan yaparken sizden sonra gelecekler için de bir plan oluşturmanız gerekiyor. Devlet dairelerinin Online sisteme geçmesi çok zaman aldı. Bu süreçlerin hızlandırılması gerekiyor ve E-Devlet’e geçmemiz gerekiyor. Hem zamandan tasarruf için hem de kurumların birbirleri arasında iletişimi için bunu bir an önce hayata geçirmemiz gerekiyor. Kamu reformu yapılırken insan kaynaklarını da çok iyi kullanmamız lazım ve tüm bunlar hayata geçirilirken kararlı politikalar izlenmesi gerekiyor” açıklamalarını yaptı.