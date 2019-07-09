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"Kamu Sağlık Çalışanları Yasa Tasarısı” komitede

HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında bugün yaptığı toplantıda Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı.

09 Temmuz 2019 Salı 14:18
"Kamu Sağlık Çalışanları Yasa Tasarısı” komitede

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında bugün yaptığı toplantıda Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı.

Meclis Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, komite, “Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın madde madde görüşülmesini oybirliğiyle kabul etti. Tasarının üçüncü ve son okunuşunu ilerleyen günlerde yapılacağı bildirildi.

Toplantıya komite üyeleri, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, CTP Milletvekili Dr.Sıla Usar İncirli, UBP Milletvekili Menteş Gündüz ve HP Milletvekili Dr. Hasan Topal ile davetli olarak,Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Personel Dairesi, KTAMS,TIP-İŞ ve Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nden yetkililer katıldı.

Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısının genel gerekçesi şöyle:
“Esas Yasa’nın Geçici 1’inci maddesi ile düzenlenen intibak hükümleri, bu madde gereğince yapılan intibaklarda intibak ettirilecek hekimin hizmet yıllarının da dikkate alınmasını öngörmekteydi. Ancak, mevcut düzenleme, intibak ettirilecek hekimin askerlik dönemini ve uzmanlık durumunu dikkate almamaktaydı. Bu (Değişiklik)Yasa Tasarısı ile intibak ettirilecek hekimin intibakında kadrolu çalışılan yılları, askerliği, sözleşmeli olarak çalışılan yılları ve uzmanlık durumunun dikkate alınmasına ilişkin esasların düzenlenmesi hedeflenmektedir”

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Anahtar Kelimeler:
KamuSağlıkYasaKomiteHaberKıbrıs
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