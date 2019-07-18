Kamu Sağlık Çalışanları Yasa Tasarısı oy birliğiyle kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında bugün yaptığı toplantıda, “Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı oy birliğiyle kabul etti.

Meclis Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre tasarı, intibak ettirilecek hekimlerin kadrolu çalışılan yılları, askerliği, sözleşmeli olarak çalışılan yılları ve uzmanlık durumunun dikkate alınmasına ilişkin esasları düzenliyor.

Komite toplantıda, “Güvenlik Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı”, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın da genel görüşmesine de devam etti.

Komite toplantısına, CTP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, komite üyeleri UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli ve HP Milletvekili Dr. Hasan Topal katıldı.

Toplantıya davetli olarak katılan Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, KKTC Kalkınma Bankası, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Personel Dairesi ve KTAMS yetkilileri de görüş ve önerilerini sundu.