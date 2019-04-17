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Kamu-Sen, 4 seminer düzenliyor

17 Nisan 2019 Çarşamba 11:18
Kamu-Sen, 4 seminer düzenliyor
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 Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), 4 seminer düzenleyeceğini duyurdu. Seminerlerde, teknoloji bağımlılığı ve sağlık çalışanlarında mesleki tükenmişlik konuşulacak.

Bağımlılık konusundaki seminer Türkiye’den Prof. Dr. Mansur Beyazyürek, sağlık çalışanlarıyla ilgili seminerse Klinik Psikolog Ayşe Başel Gökkaya ve Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel tarafından verilecek.

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Seminerler, sendikanın kuruluş yıldönümü ve Hemşireler Haftası nedeniyle 13-17 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek. Seminerlerin ikisi Lefkoşa’da, ikisi Gazimağusa’da olacak.

Buna göre, Türkiye’nin ilk özel bağımlılık kliniği ANATOLIA ve Alkol ve Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi’nin (AMATEM) kurucularından Prof. Dr. Mansur Beyazyürek 16 Mayıs Perşembe günü 14.00-17.00 saatleri arası Kamu-Sen Konferans Salonu’nda, 17 Mayıs Cuma günü 12.00-15.00 saatleri arasında Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda  “Teknoloji Bağımlılığı ve Aileiçi İletişim” semineri verecek.

Hemşireler Haftası etkinlikleri çerçevesinde ise 13 Mayıs Pazartesi 14.00-17.00 saatleri arası Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Talasemi Merkezi’ndeki Konferans Salonunda,15 Mayıs Çarşamba günü 14.00-17.00 saatleri arası Gazimağusa Devlet Hastanesi Konferans Salonu’nda "Sağlık Çalışanlarında Mesleki Tükenmişlik ve Vardiyalı Çalışmanın Ruhsal, Bedensel, Sosyal Etkileri" konulu seminer düzenlenecek.

Seminerde Girne Psikolojik Danışmanlık, Bireysel Gelişim, Eğitim ve Araştırma Merkezi’nden (Girne PEDAM) Uzman Klinik Psikolog Ayşe Başel Gökkaya ve Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel konuşacak

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KAMUSEN4SeminerHaberKıbrıs
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