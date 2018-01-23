Kamu-Sen: "Afrika'nın manşetini kınamıştık ama..."

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Afrika Gazetesi’ne yapılan “fiziksel eylemin” kabul edilebilir olmadığını kaydetti.

Kamu-Sen’den yapılan açıklamada, Afrika gazetesinin ‘işgal’ başlıklı yazısını dün yayınladıkları yazıyla kınadıklarını ancak dün gazeteye karşı yapılan “fiziksel eylemin” de kabul edilemez olduğu belirtildi.

Açıklamada, dün halka yapılan sağduyu daveti yinelenerek, yanlışa yanlışla gidilmemesi gerektiği vurgulandı.

Açıklama, şöyle devam etti:

“İşgal söylemenin kabul edilemeyeceğini yeniden vurgularız ancak dün Afrika gazetesine yapılan ‘fiziksel eylemi’ de kabul edemeyiz. Demokrasinin gereği sözlü şekilde bir eylem, kınama kabul edilebilir. Fakat fiziksel şiddete başvurmanın bu toplumun kültüründe yeri yoktur ve asla kabul edilemez. Ayrıca, meclis bir ülkenin dokunulmaz ve kutsal en önemli yeridir. Eylemlerin meclis yönüne kayması ve iki kişinin polis engelini aşarak meclis binasının üzerine çıkması ve bayrak açması da asla kabul edilemez. Bu bir ülkenin bağımsızlığına, yüce meclisin dokunulmazlığına yapılan saldırı niteliğindedir. Meclis binasına ve Afrika Gazetesi binasına çıkılması apaçık bir güvenlik zafiyetidir. Bu girişimleri yapan kişilere gereken hukuki yaptırımlar uygulanmalıdır.”

“AKINCI’NIN DÜŞÜNCELERİNE KATILMAYABİLİRLER ANCAK MEVKİSİNE SAYGI DUYULMASI GEREKİR”

Olay yerine giden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya hakaret edilmesinin de eleştirilip, böylesi saldırıların kabul edilmesinin mümkün olmadığı belirtilen açıklamada, “Sayın Akıncı’nın düşüncelerine bazı kesimler katılmayabilir ancak mevkisine ve kendisine saygı duyulması zorunludur” denildi.

Açıklama, şöyle devam etti:

“Tüm bu eylemleri fiziksel girişime dönüştürenleri Kamu-Sen olarak kınar, yasal girişimlerin hemen başlatılmasını dileriz. Özellikle bu kritik dönemde birbirimizi kırmadan, ötekileştirmeden saygı çerçevesinde kenetlenmemiz gerekmektedir. Bu ülke, demokrasi kültürünün olduğu laik, hukuk devletidir. Herkes anayasamız ve yasalarımızın bize tanıdığı haklar çerçevesinde birilerini eleştirebilir, aynı şekilde eleştirenlerde eleştirilebilir. Kişi hak ve özgürlükleri çerçevesinde tüm bunlar kabul edilebilmelidir. Demokrasinin gereği de budur. Tüm kesimleri yeniden sağduyulu olmaya davet ederiz.”