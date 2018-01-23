Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
118400
ALTIN
162.426
DOLAR
3.7762
STERLİN
5.2936
EURO
4.6436
Böyle diyenden korkun: 'Benim annem bir melek karıcığım!'
Böyle diyen erkekten korkun!
"Kadınlar köpekleri erkeklerden daha iyi anlıyor"
"Kadınlar köpekleri erkeklerden daha iyi...
Aşırı korumak çocuğa zarar veriyor
Aşırı korumak çocuğa zarar veriyor
Erkeklerde kısırlığı tetikleyebilen 3 alışkanlık
Bu alışkanlıklar kısır yapıyor!
Batıl evlilik inançları
Batıl evlilik inançları

Kamu-Sen: "Afrika'nın manşetini kınamıştık ama..."

Kamu-Sen: “İşgal yazısını biz de kınamıştık ancak Afrika’ya yapılan fiziksel eylem kabul edilemez”

23 Ocak 2018 Salı 16:26
Kamu-Sen: "Afrika'nın manşetini kınamıştık ama..."
banner10

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Afrika Gazetesi’ne yapılan “fiziksel eylemin” kabul edilebilir olmadığını kaydetti. 

Kamu-Sen’den yapılan açıklamada, Afrika gazetesinin ‘işgal’ başlıklı yazısını dün yayınladıkları yazıyla kınadıklarını ancak dün gazeteye karşı yapılan “fiziksel eylemin” de kabul edilemez olduğu belirtildi. 

Açıklamada, dün halka yapılan sağduyu daveti yinelenerek, yanlışa yanlışla gidilmemesi gerektiği vurgulandı.

Açıklama, şöyle devam etti:

“İşgal söylemenin kabul edilemeyeceğini yeniden vurgularız ancak dün Afrika gazetesine yapılan ‘fiziksel eylemi’ de kabul edemeyiz. Demokrasinin gereği sözlü şekilde bir eylem,  kınama kabul edilebilir. Fakat fiziksel şiddete başvurmanın bu toplumun kültüründe yeri yoktur ve asla kabul edilemez. Ayrıca, meclis bir ülkenin dokunulmaz ve kutsal en önemli yeridir. Eylemlerin meclis yönüne kayması ve iki kişinin polis engelini aşarak meclis binasının üzerine çıkması ve bayrak açması da asla kabul edilemez. Bu bir ülkenin bağımsızlığına, yüce meclisin dokunulmazlığına yapılan saldırı niteliğindedir. Meclis binasına ve Afrika Gazetesi binasına çıkılması apaçık bir güvenlik zafiyetidir. Bu girişimleri yapan kişilere gereken hukuki yaptırımlar uygulanmalıdır.”

“AKINCI’NIN DÜŞÜNCELERİNE KATILMAYABİLİRLER ANCAK MEVKİSİNE SAYGI DUYULMASI GEREKİR”

Olay yerine giden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya hakaret edilmesinin de eleştirilip, böylesi saldırıların kabul edilmesinin mümkün olmadığı belirtilen açıklamada, “Sayın Akıncı’nın düşüncelerine bazı kesimler katılmayabilir ancak mevkisine ve kendisine saygı duyulması zorunludur” denildi.

Açıklama, şöyle devam etti:

“Tüm bu eylemleri fiziksel girişime dönüştürenleri Kamu-Sen olarak kınar, yasal girişimlerin hemen başlatılmasını dileriz. Özellikle bu kritik dönemde birbirimizi kırmadan, ötekileştirmeden saygı çerçevesinde kenetlenmemiz gerekmektedir. Bu ülke, demokrasi kültürünün olduğu laik, hukuk devletidir. Herkes anayasamız ve yasalarımızın bize tanıdığı haklar çerçevesinde birilerini eleştirebilir, aynı şekilde eleştirenlerde eleştirilebilir. Kişi hak ve özgürlükleri çerçevesinde tüm bunlar kabul edilebilmelidir. Demokrasinin gereği de budur. Tüm kesimleri yeniden sağduyulu olmaya davet ederiz.”

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akça: “Türk ordusu ile savaşmak bizim için şereftir”
Akça: “Türk ordusu ile savaşmak bizim için şereftir”
Turkcell’de numara taşıma dönemi coşkuyla başladı
Turkcell’de numara taşıma dönemi coşkuyla başladı
Yarın sabah yeniden görüşecekler
Yarın sabah yeniden görüşecekler

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim