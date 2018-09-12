Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
92409
ALTIN
244.042
DOLAR
6.3425
STERLİN
8.2506
EURO
7.3553
Apple’ın yeni telefonlarının ismi sızdı
Apple’ın yeni telefonlarının ismi sızdı
Türkiye'nin yerli telefon Vestel Venus V6 satışa çıktı
Türkiye'nin yerli telefon Vestel Venus...
Sağlıklı beslenme su tüketimini yüzde 55’e kadar azaltabiliyor
Sağlıklı beslenme su tüketimini yüzde...
‘Akılsızlar’ geri döndü… Yok satıyor!
‘Akılsızlar’ geri döndü… Yok satıyor!
Instagram kullananlara emoji müjdesi
Instagram kullananlara emoji müjdesi

Kamu-Sen'den şok zam talebi!

Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Eylül ayı sonu kamu görevlisine yüzde 30-40 arası zam yapılmasını talep etti ve hükümetlerin her kesime eşit ve adaletli davranması gerektiğini kaydetti.

12 Eylül 2018 Çarşamba 09:02
Kamu-Sen'den şok zam talebi!

Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan yazılı açıklamasında “10 Eylül’de yapılan müzakereler sonucu Hayvancılar Birliği ile hükümet anlaştı. Demek ki kamu görevlilerinin de eylem yapması lazım ki hak arayışında öne geçelim. Tabii biz ülkeyi kaosa sürüklemek istemiyoruz fakat her eylem yapan hakkını alacaksa en zorda olan kesim kamu görevlileri ve özel sektördeki çalışanlar da eylem yapmalı” dedi.

Hayvancıların aldıkları haklar konusunda en ufak bir şikayetleri olmadığını kaydeden Metin Atan , “Biz iyi niyet çerçevesinde hareket ettik bu güne kadar. Hayvancılar Birliği bakanlığı bastılar, kamu mallarına zarar verdiler, sonra oturup istediklerini aldılar. Peki bizim suçumuz ne? Ülkede artık adalet kalmadı. Maliye Bakanlığı kamudan kesinti yapmak için her yolu deniyor fakat diğer kesimlerde her türlü taviz veriliyor. Kamu görevlilerinin en azından yüzde 30 zam alması gerekir” ifadelerini kullandı.

İyi niyet gösterip taşın altına elimizi koymaya hazır olduklarını fakat bazı belediyelere araçlar gönderildiği yönünde iddialar duyduklarını ifade eden Atan, “Bu nasıl tasarruf. Bizim artık bunlara güvenimiz kalmadı” dedi.
Kamu görevlilerinden çok tepkiler aldıklarını belirten Atan, “ Biz anlaşıyoruz hükümetle kesinti yapmak yönünde fakat diğer tarafta hayvancıların tüm istekleri gerçekleşiyor. Buradaki adaletsizliği bana açıklayabilirler mi. Artık sabrımız taştı” ifadesini kullandı.
Hayat pahalılığının ortada olduğunu, insanların geçinemez duruma geldiğini belirten Atan, “Bunun sebebi bizi yönetenler olacak. Ben yaparım ben bilirim mantığından vazgeçilsin ve bir düzen varsa o düzene uyulsun. Lafta Markette denetimler yapılıyor. Bir ürün etikette ayrı fakat kasada ayrı fiyatta çıkıyor. Bu nasıl denetim. Bunlar sadece lafta. İcraata hiç bir şey yok. Bunlara dur deme zamanı geldi. Ya gerekli girişimleri yaparlar ya da farklı yollar izleriz” dedi.
Hükümetin hak dağıtımı konusunda adil olmadığı görüşünü ileri süren Atan, “Bizim hayvancının aldığı haklardan hiç şikayetimiz yok fakat bize fedakarlık gerek kesinti yapacağım deyip diğer taraftan hayvancılara ödünler verip istediklerini yapıyorsan burada adaletsizlik var demektir. Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Yeni Erenköy Belediyesi’ne lüks ve pahalı araçlar hibe etti. Hani herkes taşın altına elini koyacaktı. Hani araçlar satılacaktı. Bizi resmen kulandılar” eleştirisinde bulundu.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Kamu-SenHaberKKTCZam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
vatandaş 2018-09-12 09:20:50

memur bile geçinemiyorsa düşünün artık sözün bittigi yer ben aldıgım 2205tl ile ne yapabılırım acaba ?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
akın 2018-09-12 09:21:51

Doğrudur. Hayvancılar her eylemlerinde ortalığı yakıp yıkıyor. Voyvodadan farkları yok. Ama her seferinde istediklerini de alıyorlar. Üstelik memleketin en çok kazananı onlar. Bizler de yakıp yıkalım belki istediğimizi alırız.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Cemal 2018-09-12 09:34:06

Zehir yeyin zehir insanlar özel sektör de dilenir duruma geldi be utanın artık sendikalar kendi ceplerinden başka bişey düşünmez

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Kktc 2018-09-12 10:23:48

İstedikleri zamı verirseniz şaşırmam vetib 10.000 tl maaş bşzde 2.200 tl ye geçinelim.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
bir vatandaş 2018-09-12 10:39:47

kamu geçinemiyor ise biz özelde olan napalım resmen boku yedik hayırlı olsun hep memur bizi kim düşünür

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Sertaç Eser 2018-09-12 14:09:07

Devletin ömrü sizin maaşlarınıza zam yapmakla geçti,bırakın bu ayakları artık.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ertaç Eser 2018-09-12 14:12:17

Yazda klimada,kışta klimada , bir kişilik işi dört kişi yapıyorsunuz,zam neyinize,

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
akın 2018-09-12 09:22:06

Doğrudur. Hayvancılar her eylemlerinde ortalığı yakıp yıkıyor. Voyvodadan farkları yok. Ama her seferinde istediklerini de alıyorlar. Üstelik memleketin en çok kazananı onlar. Bizler de yakıp yıkalım belki istediğimizi alırız.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar
İlgili Haberler
Özerlat'tan Tüketicilere Önemli Duyuru! 5 TL'yi geçmemelidir...
Özerlat'tan Tüketicilere Önemli Duyuru! 5 TL'yi geçmemelidir...
DAÜ BÖTE’de KKTC Uyruklu Öğrenci Kayıtları Devam Ediyor
DAÜ BÖTE’de KKTC Uyruklu Öğrenci Kayıtları Devam Ediyor
Tatar: "Esnafın görüşlerine de kulak verilmelidir"
Tatar: "Esnafın görüşlerine de kulak verilmelidir"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim