Kamu-Sen'den şok zam talebi!

Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan yazılı açıklamasında “10 Eylül’de yapılan müzakereler sonucu Hayvancılar Birliği ile hükümet anlaştı. Demek ki kamu görevlilerinin de eylem yapması lazım ki hak arayışında öne geçelim. Tabii biz ülkeyi kaosa sürüklemek istemiyoruz fakat her eylem yapan hakkını alacaksa en zorda olan kesim kamu görevlileri ve özel sektördeki çalışanlar da eylem yapmalı” dedi.

Hayvancıların aldıkları haklar konusunda en ufak bir şikayetleri olmadığını kaydeden Metin Atan , “Biz iyi niyet çerçevesinde hareket ettik bu güne kadar. Hayvancılar Birliği bakanlığı bastılar, kamu mallarına zarar verdiler, sonra oturup istediklerini aldılar. Peki bizim suçumuz ne? Ülkede artık adalet kalmadı. Maliye Bakanlığı kamudan kesinti yapmak için her yolu deniyor fakat diğer kesimlerde her türlü taviz veriliyor. Kamu görevlilerinin en azından yüzde 30 zam alması gerekir” ifadelerini kullandı.

İyi niyet gösterip taşın altına elimizi koymaya hazır olduklarını fakat bazı belediyelere araçlar gönderildiği yönünde iddialar duyduklarını ifade eden Atan, “Bu nasıl tasarruf. Bizim artık bunlara güvenimiz kalmadı” dedi.

Kamu görevlilerinden çok tepkiler aldıklarını belirten Atan, “ Biz anlaşıyoruz hükümetle kesinti yapmak yönünde fakat diğer tarafta hayvancıların tüm istekleri gerçekleşiyor. Buradaki adaletsizliği bana açıklayabilirler mi. Artık sabrımız taştı” ifadesini kullandı.

Hayat pahalılığının ortada olduğunu, insanların geçinemez duruma geldiğini belirten Atan, “Bunun sebebi bizi yönetenler olacak. Ben yaparım ben bilirim mantığından vazgeçilsin ve bir düzen varsa o düzene uyulsun. Lafta Markette denetimler yapılıyor. Bir ürün etikette ayrı fakat kasada ayrı fiyatta çıkıyor. Bu nasıl denetim. Bunlar sadece lafta. İcraata hiç bir şey yok. Bunlara dur deme zamanı geldi. Ya gerekli girişimleri yaparlar ya da farklı yollar izleriz” dedi.

Hükümetin hak dağıtımı konusunda adil olmadığı görüşünü ileri süren Atan, “Bizim hayvancının aldığı haklardan hiç şikayetimiz yok fakat bize fedakarlık gerek kesinti yapacağım deyip diğer taraftan hayvancılara ödünler verip istediklerini yapıyorsan burada adaletsizlik var demektir. Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Yeni Erenköy Belediyesi’ne lüks ve pahalı araçlar hibe etti. Hani herkes taşın altına elini koyacaktı. Hani araçlar satılacaktı. Bizi resmen kulandılar” eleştirisinde bulundu.