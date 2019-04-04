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Kamu-Sen'den zam eleştirisi

04 Nisan 2019 Perşembe 12:15
Kamu-Sen'den zam eleştirisi
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Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), yapılan zamlardan dolayı koalisyon hükümetini ağır bir şekilde eleştirdi.
Kamu Sen tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, son yapılan 3’lü tarife elektrik zammından sonra akaryakıta da 35 kuruşluk yapılan zammın artık bu ülkede yaşanamayacak bir hal aldığı iddia edildi.

Açıklamada, “Bizi yönetenlerin beceriksiz ve basiretsiz bir yönetim gösterdikleri aşikardır. Her defasında sessize yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında zam kararı çıkartanların hala daha o koltuklarda oturmalarına anlam veremiyoruz. Bu hükümetin geldiği günden beri halka iyiye yönelik ne gibi icraat yaptığını açıklamasını bekliyoruz” denildi.(BRT/MAIL)

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Anahtar Kelimeler:
Kamu-Sen
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metin 2019-04-04 13:13:56

4 lü kazık hükümeti istifa

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kktc gerçekleri 2019-04-04 13:34:17

Asıl beceriksiz sizsiniz. yediniz bu ülkeyi.. 1 kişinin işini 5 kişi yapar.. şişirdiniz bu toplumu.. 400 milyon maas oder bu ulke her ay.. baska hic bırseye para kalmaz..anlayın be artık utanmazlar!!!!

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Mağusa 2019-04-04 15:35:37

Yeda goorkmaa hep beraber yeyceyikkk

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