Kamu-Sen'den zam eleştirisi

Kamu Sen tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, son yapılan 3’lü tarife elektrik zammından sonra akaryakıta da 35 kuruşluk yapılan zammın artık bu ülkede yaşanamayacak bir hal aldığı iddia edildi.
Açıklamada, “Bizi yönetenlerin beceriksiz ve basiretsiz bir yönetim gösterdikleri aşikardır. Her defasında sessize yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında zam kararı çıkartanların hala daha o koltuklarda oturmalarına anlam veremiyoruz. Bu hükümetin geldiği günden beri halka iyiye yönelik ne gibi icraat yaptığını açıklamasını bekliyoruz” denildi.(BRT/MAIL)
4 lü kazık hükümeti istifa
Asıl beceriksiz sizsiniz. yediniz bu ülkeyi.. 1 kişinin işini 5 kişi yapar.. şişirdiniz bu toplumu.. 400 milyon maas oder bu ulke her ay.. baska hic bırseye para kalmaz..anlayın be artık utanmazlar!!!!
Yeda goorkmaa hep beraber yeyceyikkk