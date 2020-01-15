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KAMU-SEN: "Dr. Küçük’ hayatını Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesine adamış liderlerimizdendir"

15 Ocak 2020 Çarşamba 11:58
KAMU-SEN: "Dr. Küçük’ hayatını Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesine adamış liderlerimizdendir"

Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, Kıbrıs Türkünün Özgürlük Mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün hayatını Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesine adayan liderlerden biri olduğunu vurguladı.

Metin Atan, Dr. Fazıl Küçük’ün ölümünün yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajında, “Dr. Fazıl Küçük, Kıbrıs Türkünün davası ile özdeşleşmiş ve hayatını Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesine adamış liderlerimizden biridir, aramızdan ayrılışının yıldönümü nedeniyle bu yaslı günde kendisini rahmetle anıyor ve aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyoruz” dedi.

Dr. Küçük’ün vefatı öncesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanına şahit olmasının önemine de dikkat çeken Metin Atan “Bu günü gördüm ya artık ölsem de gam yemem” ifadesinin, O’nun hayatının Kıbrıs Türk Halkı’nın haklı mücadelesinden ibaret olduğunun en önemli göstergesi olduğunu kaydetti.

Son Güncelleme: 15.01.2020 12:01
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LİDERKıbrısHaberMesajKüçükDrKamu-Sen
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