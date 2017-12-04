KAMU-SEN: “Engellilerin sorunları daha fazla ötelenmeden çözülmeli”

Kamu-Sen Örgütlenme Sekreteri Ramadan Öcal 3 Aralık "Uluslararası Engelliler Günü " dolayısıyla yayımladığı mesajda, hükümet yetkililerini, diğer sorumluları, tüm sivil toplum örgütlerini dernek, sendika gibi paydaşları da daha fazla sorumluluk üstlenmeye ve konuya daha fazla duyarlılık göstermeye davet etti.

Öcal, engellileri de, yürürlükte olan yasaların kendilerine tanıdığı haklardan yararlanmaya, kullanamadıkları veya yararlanamadıkları haklarının nedenini sorgulamaya ve talep etmeye davet etti.