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KAMU-SEN: “Engellilerin sorunları daha fazla ötelenmeden çözülmeli”

KAMU – SEN, dezavantajlı kesimlerin başında gelen engellilerin sorunlarının, daha fazla ötelenmeden çözülmesi ve pozitif ayrımcılık uygulanarak hayat kalitelerinin yükseltilmesi gerektiğini belirtti.

04 Aralık 2017 Pazartesi 12:50
KAMU-SEN: “Engellilerin sorunları daha fazla ötelenmeden çözülmeli”
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Kamu-Sen  Örgütlenme Sekreteri Ramadan Öcal 3 Aralık "Uluslararası Engelliler Günü " dolayısıyla yayımladığı mesajda,  hükümet  yetkililerini, diğer sorumluları, tüm sivil toplum örgütlerini dernek, sendika gibi paydaşları da daha fazla sorumluluk üstlenmeye ve konuya daha fazla duyarlılık göstermeye davet etti.

Öcal, engellileri de, yürürlükte olan yasaların kendilerine tanıdığı haklardan yararlanmaya, kullanamadıkları veya yararlanamadıkları haklarının nedenini sorgulamaya ve talep etmeye davet etti.

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