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Kamu-Sen Genel Başkanı Atan: "Çalışanın Hakkını Yedirtmeyiz"

"Halkın alım gücü sıfırlanırken, yüzde 19.88 artış yapılması kabul edilemez"

17 Ekim 2018 Çarşamba 17:10
Kamu-Sen Genel Başkanı Atan: "Çalışanın Hakkını Yedirtmeyiz"

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, Maliye Bakanı'nın kamuda yetkili sendikaları çağırıp hayat pahalılığı ile ilgili görüşme yaptığını belirterek, "Bizim görüşümüz zaten ortada. Yapılan zamlardan sonra öngörülen HP yüzde 35-40 olması gerekirken, yansıyacak olan hayat pahalılığının yüzde 19.88 olacağını söyledi. Bu söylenirken yapılacak her türlü eylem ve grevlere saygılı olacağını belirtti.  Bizim buna tepkimiz büyüktür. Çünkü burada halkın alım gücü sıfırlanırken, yüzde 19.88  artışın öngörülmesi kabul edilemez" dedi.

“BU MAAŞLARLA GEÇİNİLEMEZ”

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan yaptığı yazılı açıklamada, hayat pahalılığının insanların alım gücünü dengede tutmak için verildiğini, zamlardan sonra insanların ellerine geçen maaşla geçinemez hale geldiğini belirtti.

“Biz bu artışı kabul etmeyeceğimizi kendilerine bildirdik" diye konuşan Metin Atan "Maliye Bakanı da daha fazla artış yapılamayacağını, bu şekilde bütçeye koyulacağını söyledi. Bizi sadece bilgi vermek amaçlı çağırdığını belirtti" dedi.

“TEPKİMİZ ÇOK BÜYÜK OLACAK”

"Şu çok iyi bilinmelidir ki bizim tepkimiz büyük olacak. Çalışanın sırtından bazı kesimlerin geçinmesine izin vermeyeceğiz" ifadesini kullanan Kamu Sen Başkanı Atan açıklamasına şöyle devam etti;

"Dövizin düştüğü durumlarda bile hükümetin hiçbir önlem almadığı ortada. Dövizin yüksek olduğu dönemde artan fiyatlar dövizin düşmesiyle marketlerde fiyatlar değişmedi ve bu konuda bir denetim de yapılmıyor. Fiyatlarda bir düşme olmamasına rağmen belirlenen 19.88 hayat pahalılığı belirlenmesi kabul edilemez. Bankaların faiz oranları denetlenmelidir. En azından halkın rahat nefes almasını sağlamak için belli adımlar atmalılar fakat yaptıkları her eylem halkın hayatını zorlaştırmak yönünde oluyor."

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Metin AtanKamu-Sençalışanın HakkıHaberGündemKıbrıs
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