Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası Örgütlenme Sekreteri Ramadan Öcal tarafından yapılan açıklamada, hükümet oluşumu konusunda gerçekleşmesi mümkün olmayan senaryolar üzerinde zaman yitirilmemesi gerektiği belirtilerek, siyasi partiler arasında yapılacak görüşmelerde yasal sürelerin sonuna kadar beklenmeden karar üretilmesi istendi.
Kamu-Sen: ”Hükümet en erken zamanda kurulmazsa tüm kesimler ciddi boyutta etkilenecek”
Kamu-Sen, mümkün olan en kısa süre içerisinde hükümet oluşumunun tamamlanarak icraat yapma noktasına gelinememesi durumunda, bundan ülkenin tüm kesimlerinin ciddi şekilde olumsuz etkileneceğini, sorun ve sıkıntıların yaşanacağını kaydetti.
19 Ocak 2018 Cuma 17:25