Kamu-Sen: ”Hükümet en erken zamanda kurulmazsa tüm kesimler ciddi boyutta etkilenecek”

Kamu-Sen, mümkün olan en kısa süre içerisinde hükümet oluşumunun tamamlanarak icraat yapma noktasına gelinememesi durumunda, bundan ülkenin tüm kesimlerinin ciddi şekilde olumsuz etkileneceğini, sorun ve sıkıntıların yaşanacağını kaydetti.