Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
100348
ALTIN
228.788
DOLAR
5.9751
STERLİN
7.7718
EURO
6.9326
‘Akıllı telefon akıllıca değil’
‘Akıllı telefon akıllıca değil’
2019'da Dünya'ya düşecek!
2019'da Dünya'ya düşecek!
Bu 5 Besin Kalbi Genç Tutuyor
Bu 5 Besin Kalbi Genç...
Cinsel Sağlık için Dikkat Edilmesi Gereken 5 Hijyen Konusu
Cinsel Sağlık için Dikkat Edilmesi...
Bunları yerken dikkat! Hayati risk taşıyor
Bunları yerken dikkat! Hayati risk...

Kamu-Sen ile Hür-İş Meclis önünde eylem yapıyor

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) ve Hür İşçi Sendikaları Federasyonu’na (Hür-iş) bağlı sendikalar, zamları protesto içim Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yapıyor.

01 Ekim 2018 Pazartesi 11:42
Kamu-Sen ile Hür-İş Meclis önünde eylem yapıyor

Eylemde sendika başkanları ve yetkilileri üyelere seslendi. Sendika başkanlarından oluşan bir heyet Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile görüşme talebinde bulundu. Eylemciler, taleplerinin kabul edilmemesi halinde bakanlardan birinin gelip, kendileriyle görüşmesini istedi.

Eylemciler, Meclis önüne üzerinde “akaryakıt”, “elektrik”, “gıda” zammı ve “maaşlar eridi” yazan 4 kazık getirdi.

Bu arada Meclis ve çevresindeki güvenlik tedbirlerinin çoğaltıldığı ve polis sayısının artırıldığı gözlemlendi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Kamu-SenHür-İşMeclisEylemGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Besim: “Ülkemizdeki en iyi kardiyoloji merkezi devlet hastanemizdedir”
Besim: “Ülkemizdeki en iyi kardiyoloji merkezi devlet hastanemizdedir”
Tarım Dairesi müfettiş yetiştirme kursu düzenledi
Tarım Dairesi müfettiş yetiştirme kursu düzenledi
Güzelyurt’a dev AVM
Güzelyurt’a dev AVM

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim