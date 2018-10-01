Kamu-Sen ile Hür-İş Meclis önünde eylem yapıyor

Eylemde sendika başkanları ve yetkilileri üyelere seslendi. Sendika başkanlarından oluşan bir heyet Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile görüşme talebinde bulundu. Eylemciler, taleplerinin kabul edilmemesi halinde bakanlardan birinin gelip, kendileriyle görüşmesini istedi.

Eylemciler, Meclis önüne üzerinde “akaryakıt”, “elektrik”, “gıda” zammı ve “maaşlar eridi” yazan 4 kazık getirdi.

Bu arada Meclis ve çevresindeki güvenlik tedbirlerinin çoğaltıldığı ve polis sayısının artırıldığı gözlemlendi.