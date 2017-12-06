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Kamu-Sen: “Kadın her alanda güçlenmeli”

Kamu-Sen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri ve Kadın ve Çocuk Hakları Komitesi Başkanı Keziban Öcal, 5 Aralık Kadın Hakları Günü dolayısı ile yaptığı açıklamada, Türk kadınına 5 Aralık 1934’te, birçok ülkeden önce seçme ve seçilme hakkı verildiğini kaydetti.

06 Aralık 2017 Çarşamba 13:58
Kamu-Sen: “Kadın her alanda güçlenmeli”
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Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), toplumda daha huzurlu, daha gelişmiş ve daha uyumlu bir düzenin sağlanabilmesi için kadınlarla erkeklerin eşit kılınması gerektiğine işaret ederek, kadının her alanda güçlenmesinin önemini vurguladı.

Kamu-Sen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri ve  Kadın ve Çocuk Hakları Komitesi Başkanı Keziban Öcal, 5 Aralık Kadın Hakları Günü dolayısı ile yaptığı açıklamada, Türk kadınına 5 Aralık 1934’te, birçok ülkeden önce seçme ve seçilme hakkı verildiğini kaydetti.

Öcal daha huzurlu, daha gelişmiş ve daha uyumlu bir düzeninin sağlanabilmesinin “kadınların erkeklere eşit kılmadan” yaratılamayacağını belirterek, “Kadının her alanda güçlenmesine katkı koymak gerekmektedir” dedi.

Kadının sadece anne, eş veya kardeş kimliğinden sıyrılmasına katkıda bulunularak, karar alma mekanizmalarında eşit olarak yer almalarına imkan verilmesi gerektiğini vurgulayan Öcal, buna en öncelikli yer siyaset görülse de aslında toplumda büyük görünürlüğe sahip olan sivil toplum örgütleri ve sendikaların da eşitlikçi yönetim modelinde önder ve örnek olmaları gerektiği kanaatini de ifade etti.

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