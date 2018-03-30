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Kamu-Sen: "KTHY binasının satış ihalesi yapılmalı"

Kam-Sen’den yapılan açıklamada, yaklaşık 8 yıldır eski KTHY çalışanlarının yasal olan tazminat haklarını alamadıkları için mağduriyetlerinin devam ettiği vurgulandı.

30 Mart 2018 Cuma 16:21
Kamu-Sen: "KTHY binasının satış ihalesi yapılmalı"

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) 11 Mayıs 2016 tarihli mahkeme kararına uyularak, eski Kıbrıs Türk Hava Yolları merkez binasının satışı için ihaleye çıkılması gerektiğini, aksi takdirde çalışanların hakları için tüm yasal haklarını kullanacaklarını açıkladı.

Kam-Sen’den yapılan açıklamada, yaklaşık 8 yıldır eski KTHY çalışanlarının yasal olan tazminat haklarını alamadıkları için mağduriyetlerinin devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, mahkeme tarafından alınan kararın uygulanacağı yönünde açıklaması olan Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’nin şimdi de “bina satışıyla ilgili tekrar mahkemeye gidileceği” açıklama geldiği iddia edildi.

Tekrar mahkemeye gidilmesini kabul etmelerinin mümkün olmadığına işaret eden sendika, Başbakan Tufan Erhürman ve Nami’den “mahkeme kararına uyacakları”  sözünü yerine getirmelerini istedi.

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