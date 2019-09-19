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KAMU-SEN: Ödeme yapılmazsa grev devam edecek!

KAMU-SEN geri kalan ödeme yarın yapılmazsa Merkezi Cezaevi’ndeki greve devam edeceğini açıkladı

19 Eylül 2019 Perşembe 19:22
KAMU-SEN: Ödeme yapılmazsa grev devam edecek!

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri   Sendikası (KAMU-SEN)  Başkanı Metin Atan, Merkezi Cezaevi çalışanlarının alacaklarının  geri kalanının yarın ödenmemesi duurumunda  Merkezi Cezaevi’ndeki grevin devam edeceğini açıkladı.

Kamu-Sen Başkanı Metin  Atan, yaptığı yazılı açıklamada, konuyla ilgili yapılan haberleri üzülerek okuduğunu ve söylemleri doğru bulmadığını belirterek Kamu Hizmeti Komisyonu’nun bağımsız bir kurum olarak tayin ve terfi gibi çok fazla sıkıntıları olduğunu iddia etti.

Atan, İçişleri ve Maliye Bakanları ile Merkezi Cezavi çalışanlarının  tam ödenmesi konusunda anlaşılmasına rağmen  ödemelerin yüzde 50 olarak gerçekleştiğini, bunun da daha sonra teknik hata olduğunun ve ödemelerin tam yapılacağının  belirtilerek grevin durdurulmasının istendiğini  kaydetti.

Bu açıklamayı inandırıcı bulmadıklarını kaydeden Atan, ödemeler yatana kadar grevin devam edeceğini söyledi. Atan  “Maliye Bakanı bu açıklamasını daha önce yapsaydı bu sorunlar olmazdı” dedi.

Atan, benzine yapılan zamma halkın tepki vermediğini ve kabullendiğini savunarak bunu eleştirdi.

, hükümetin artık vatandaşların sorunlarına dönmesi gerektiğini ifade etti.

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