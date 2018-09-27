Kamu-Sen Pazartesi günü grev ve eylem yapacak

Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Pazartesi günü örgütlü olduğu tüm yerlerde 3 saatlik grev uygulayacak ve Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yapacak.

Sendikanın grevi, 09.00-12.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Yazılı bir açıklama yapan Genel Başkanı Metin Atan, hükümetin yaşanan ekonomik krize yönelik ciddi adımlar atmasını istediklerini belirterek, “Hükümet bu darboğazı aşmak adına önemli adımlar atarsa biz yine yanında oluruz. Fakat döviz yükseldi yapamam edemem derse bu grevler dozu artarak devam edecek” dedi.



“SOKAĞA GELİN”

Halka, özel sektör çalışanlarına ve ana muhalefete de eylem yapma ve eylemlere katılma çağrısında bulunan Atan, şunları kaydetti:

“Halkımıza çağrı yapıyorum. Özel sektördeki çalışan arkadaşlarımıza da sesleniyorum. Bu halkın grevidir. Bu ne Kamu-Sen’in, ne Hür-İş’in eylemidir. Bu toplumsal bir direniş grevidir. Bu durumda bile ses çıkartmayacaksak sendikaları kapatıp gideceğiz. Kavşaklarda bildiri dağıtmaya başlayacağız. Halkımız neden böyle bir grev yaptığımızı bilsin. Ana muhalefete de sesleniyorum. Nerdesiniz? Artık kendi içinizdeki sorunları bırakın ve sokağa gelin. Vatandaşı temsil ediyorsunuz. Siz de tepki koyun ve sokağa inin. Bunu yaparken tabii onlar gitsin biz gelelim değil. Vatandaşın sıkıntısını sormak için sokağa gelin.”

Hükümetin zam yapmak yerine farklı yöntemlerle krize çözüm araması gerektiğini belirten Atan, eylemlerinin siyasi veya popülist olmayacağını, hayat pahalılığını ve yoksulaştırma eylemlerini protesto edeceklerini kaydetti.

Akaryakıta zam yapıldığı gün benzin istasyonlarının akşam saat 22:00’de kapattığına işaret eden Atan, şöyle devam etti:

“Peki bununla ilgili bir denetim yapıldı mı? Marketlerde fiyat farklılıkları devam ediyor. Bu resmen soygunculuğa girer ve hükümet bunlara çanak tutuyor. Başbakan bu denetimleri yaptığını söylüyor. Nereye denetim yaptığını neden halka afişe etmiyor? Böylece halk da buralara gidip alışveriş yapmaz. Tarım Bakanlığı tavuğun ihraç edilmesinin önünü açtı. Hacı Ali de bunun üstüne ben firmamı kapatırım dedi. Bunu demesinin sebebi rantın elinde olmasıydı. Tekelindeydi. Birileriyle rekabet edecek olmak işine gelmedi. Kapatacaksa kapatsın.”

Bankaların da denetlenmesi gerektiğini belirten Kamu-Sen Başkanı Atan, “Bankalar kredileri yapılandırmak için sürekli insanları oyalıyor. Çünkü her gün üstüne faiz koyuyor. Böylece vatandaş eziliyor. Yasa gücünde kararname çıkardı hükümet bu konuyla ilgili. Hangi bankaya yaptırım uygulandı? Bu konuda hangi banka denetlendi? Bankalar kendilerine bir yaptırım uygulanmayacağını bildiği için ‘bana ne’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

Atan, hükümeti eleştirerek, kayıt dışılığın önüne geçilemediğini, hükümetin yaptıkları önerileri değerlendirmediğini savundu.

Sendikaların da yaşananlara karşı sessiz kalmaması gerektiğini kaydeden Atan, gelinen noktanın sessiz kalınamayacak bir nokta olduğunu ifade etti.