KAMU-SEN, “sendikaları itibarsızlaştırma çabası” gerekçesiyle YDP’yi kınadı

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) sendikalarla ilgili açıklamalarını “talihsizlik” olarak nitelendirerek, YDP’yi “sendikaları itibarsızlaştırma çabası” gerekçesiyle kınadı.

Kamu-Sen yaptı yazılı açıklamada, özellikle özel sektörde sendikaya karşı olduğunu belirttiğini iddia ettiği YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’ya bazı soru ve öneriler getirerek, sendikaları bitirme hedefinin diktatör rejim getirilmesiyle eşdeğer olduğunu öne sürdü.

Açıklamada, Arıklı’nın eleştirdiği profesyonel sendikacılıkla ilgili görüşe de yer verilerek, profesyonel sendikacıların da devlet için çalıştığı ve hizmet ettiği, üyelerine ulaşabilmek, sorunlara çözümler üretebilmek için profesyonel sendikacıların zaruri olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, sendikaların ülkede işveren ile çalışan arasındaki en önemli köprü ve devlet içerisinde denge unsuru olduğu ifade edilerek, “Sendikalar, sadece üyesini savunan ve her istediğini yapan kurumlar değil, yeri geldiğinde devletin çıkarlarını düşünen ve ona sahip çıkan mekanizmalardır. Sivil toplum örgütleri zaman zaman bazı hükümetlerin yağmalamaya çalıştıkları devlet kaynaklarını ve/veya arazi, çarpık ve yasadışı yapılaşma konusunda karşılarında durarak bunları engellemeye çalışan savunuculardır” denildi.

Kamu-Sen açıklamasında, siyasilere, tüm kurumlarla iç içe olan ve esas problemlerin nerede ve neler olduğunu en iyi bilen ve çözüm önerileri olan sendikaları dikkate almaları, tecrübelerinden faydalanmaları da önerildi.