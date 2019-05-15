Kamu-Sen, “Tükenmişlik Konferansı” düzenledi

Kamu Görevlileri Sendikası (Kamusen) “Sağlık Çalışanlarında Mesleki Tükenmişlik ve Vardiyalı Çalışmanın Ruhsal Bedensel ve Sosyal Etkileri” üzerine konferans düzenledi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Thalassemia Konferans Salonu’ndaki konferansta Uzm. Klinik Psk. Ayşe Başel Gökkaya ve Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel konuşmacı olarak söz aldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan “Hemşireler haftası dolayısıyla ile böyle bir seminer düzenlediklerini söyledi.

Atan, “Panelistlerimize bizlere destek verdikleri için teşekkür ediyorum. Hemşirelik gerçekten riskleriyle çok zor bir meslek. Bir çok haklara sahip olunması gereken bir meslek grubu. Kamusen olarak hemşirelerimize destek vermek için elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız. Sendika olarak yaptığımız bu tarz seminerlerle her zaman halk üzerinde bir farkındalık yaratmaya çalıştık. Umarım bu seminerimiz de sizler için faydalı olur. Herkese katılımlarından dolayı teşekkür ederim”ifadelerini de kullandı. (BRT/MAIL)