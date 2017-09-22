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Kamu-Sen, Üresin'i ziyaret etti

Kamu-Sen, Resmi Kabz Memurluğu ve Şirketler Mukayyitliği Dairesi Müdürlüğü görevine yeni atanan Halis Üresin ile eski Kıbrıs Türk Hava Yolları binasının satışı, dairedeki personel durumunu ve sorunları görüştü.

22 Eylül 2017 Cuma 17:27
Kamu-Sen, Üresin'i ziyaret etti

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası(Kamu-Sen),  Resmi Kabz Memurluğu ve Şirketler Mukayyitliği Dairesi Müdürlüğü görevine yeni atanan Halis Üresin ile eski Kıbrıs Türk Hava Yolları binasının satışı, dairedeki personel durumunu ve sorunları görüştü.

Kamu-Sen’den yapılan açıklamaya göre, Metin Atan başkanlığındaki Kamu-Sen yetkililerinden bir heyet, Resmi Kabz Memurluğu ve Şirketler Mukayyitliği Dairesi Müdürlüğü’ne yeni atanan Halis Üresin’i ziyaret etti.

Ziyarette, eski KTHY binasının satışı ve Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’nin personel durumunun ele alındığı kaydedildi.

Sendika yetkililerinin, Halis Üresin’den daire müdürü olarak Daire’ye personel alımı için talepte bulunmasının istediği kaydedilen açıklamada, iş yükü oldukça fazla olan dairede yeterli personelin bulunmadığı belirtildi.

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