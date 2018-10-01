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Kamu-Sen ve Hür-İş’ten 3 Saatlik Grev

Üyeler, bugün meclis önünde eylemde olacak

01 Ekim 2018 Pazartesi 08:51
Kamu-Sen ve Hür-İş’ten 3 Saatlik Grev

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) ile Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) “ülkenin içinde bulunduğu duruma ve hükümetin politikalarına” tepki göstermek üzere bugün 3 saatlik grev yapacak.

Hür-İş Federasyonu, federasyona bağlı sendikalar Kamu-İş, Memur-Sen, Bay-Sen, Büro-İş, Bel-Sen, BASS, Daü-Per-Sen, Din-Gör-Sen ile Kamu-Sen üyelerinin katılacağı grev kapsamında sabah saatlerinde sendikalarda toplanılacak.

09.00-12.00 saatleri arasında gerçekleşecek eylem kapsamında Cumhuriyet Meclisi önüne yürüyüş düzenlenecek ve burada eylem yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kamu-SenHür-İşGrevEylemGündemKıbrıs
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