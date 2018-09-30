Kamu-Sen ve Hür-İş’ten 3 saatlik grev

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) ile Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) “ülkenin içinde bulunduğu duruma ve hükümetin politikalarına” tepki göstermek üzere yarın 3 saatlik grev yapacak.

Hür-İş Federasyonu, federasyona bağlı sendikalar Kamu-İş, Memur-Sen, Bay-Sen, Büro-İş, Bel-Sen, BASS, Daü-Per-Sen, Din-Gör-Sen ile Kamu-Sen üyelerinin katılacağı grev kapsamında sabah saatlerinde sendikalarda toplanılacak.

09.00-12.00 saatleri arasında gerçekleşecek eylem kapsamında Cumhuriyet Meclisi önüne yürüyüş düzenlenecek ve burada eylem yapılacak.

KKTC Tüketiciler Derneği, yarın bazı sendikaların 09.00-12.00 arasında yapacakları grev ve Meclis önünde gerçekleştirecekleri eyleme destek vereceğini açıkladı.

Dernekten yapılan açıklamada, “Derneğimiz sendikaların 1 Ekim pazartesi günü Meclisi önünde yapacağı eyleme fiilen katılıp destek verecektir” denildi.