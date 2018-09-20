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Kamu-Sen yapılan zamları eleştirdi

20 Eylül 2018 Perşembe 16:29
Kamu-Sen yapılan zamları eleştirdi

Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Genel Başkanı Metin Atan, yapılan zamları eleştirdi.

Atan yaptığı yazılı açıklamada, “Bugüne kadar sendikalar olarak hep düzelir, işler yoluna girer diye sağduyulu davrandık. Şu anki hükümetin artık gitmesi gerektiğine inanıyoruz. Gitmesi için de elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

Metin Atan, “Her Bakanlar Kurulu’nda oturup otomatiğe bağlamış gibi zam yapacaksınız, halka zulüm edercesine eziyet çektireceksiniz, fakirleştireceksiniz ve hala o koltuklarda oturacaksınız. Yapamıyorsanız lütfen bırakın gidin. Gelecek olan daha iyi yapacak meselesi de değil” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kamu-SenZamHaberKKTC
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Kemal 2018-09-20 16:47:05

Hade be ordan karagöz. Herşeye grev yaparsınız sizin yüzünüzden geldik bu noktaya devleti düşünerek hareket etseniz işinizi yapsanız bu krizi atlatmak kolay olurdu. Devlette sizin rahatınızı düşündüğü için her istediğinizi yaptı. Ve sonuç yine vatandaşa olan oldu.

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Kemal 2018-09-20 16:49:24

Sizde çalışamıyorsunuz çalışmıyorsunuz memur işini yapıyormu ? Devleti siz soyup sogana çevirdiniz. Tr deki memur 3-4 bin alırken siz 7-8 bine 5 saat çalışmıyorsunuz. Cimere binlerce dilekçe yaazılıyor konuyla ilgili yakında görürsünüz batınca bakalım ne olacak

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