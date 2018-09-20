Kamu-Sen yapılan zamları eleştirdi

Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Genel Başkanı Metin Atan, yapılan zamları eleştirdi.

Atan yaptığı yazılı açıklamada, “Bugüne kadar sendikalar olarak hep düzelir, işler yoluna girer diye sağduyulu davrandık. Şu anki hükümetin artık gitmesi gerektiğine inanıyoruz. Gitmesi için de elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

Metin Atan, “Her Bakanlar Kurulu’nda oturup otomatiğe bağlamış gibi zam yapacaksınız, halka zulüm edercesine eziyet çektireceksiniz, fakirleştireceksiniz ve hala o koltuklarda oturacaksınız. Yapamıyorsanız lütfen bırakın gidin. Gelecek olan daha iyi yapacak meselesi de değil” dedi.