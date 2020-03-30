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Kamu Sen’den 50 bin TL bağış

Kamu Sen, Sağlık Bakanlığı'na koronavirüsle salgın mücadelesi kapsamında 50 Bin TL katkıda bulundu

30 Mart 2020 Pazartesi 11:03
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Kamu Sen’den 50 bin TL bağış

Kamu Görevlileri Sendikası (KamuSen) koronavirüs salgınıyla mücadele çabaları için Sağlık Bakanlığı’na kit ve tıbbi malzeme alımı maksadıyla 50 bin TL katkıda bulunduğunu açıkladı.

KamuSen  Genel Başkanı Metin Atan, yaptıkları katkıyı duyurduğu yazılı açıklamasında, 50 bin TL'lik katkı yanında  ayrıca sendikanın yan kuruluşu DEMYAK'ın da yönetim kurulu kararıyla sendika üyelerine 3 ay taksit erteleme veya öteleme yaparak taksitlendirme faizlerini minimize uygulayacağını kaydetti.

Atan, görev icabı karantinada bulunan sağlık çalışanlarının görev değişimi esnasında evlerinde değil yurt veya otellere yerleştirilmeleri gerektiği de belirtilerek, virüsün evlere ve ailelere taşınmaması için bu önlemin uygulanmasını istedi.

Anahtar Kelimeler:
Kamu SenSağlık BakanlığıKoronavirüs
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Magusalı 2020-03-30 12:15:37

Çok güzel bir olay.

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