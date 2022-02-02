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Kamu-Sen’den ekonomik tedbir önerileri

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), yeni kurulacak hükümete ekonomik krizden çıkış için bazı önerilerde bulundu.

02 Şubat 2022 Çarşamba 18:08
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Kamu-Sen’den ekonomik tedbir önerileri
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Kamu-Sen’den yayımlanan bildiride, ekonomik krizden çıkış için, küçük esnafa ve işletmelere prim desteğinin devam ettirilmesi, fiyat denetimlerin sıkı bir şekilde yapılması, stokçuluğa taviz verilmemesi, suç işleyenlere ağır yaptırımlar uygulanması, vergilendirme konusunda çok kazanandan çok az kazanandan az vergi alınacağı bir yasal düzenlemeye gidilmesi, servet vergisinin hayata geçirilmesi, sanal betin vergilendirilebilmesi için ivedi olarak yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Bildiride ayrıca kurulacak hükümetin istikrarlı olmasının gerektiğinin altı çizildi.

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