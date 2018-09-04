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Kamu-Sen’den hükümete eleştiri geldi

04 Eylül 2018 Salı 16:23
Kamu-Sen’den hükümete eleştiri geldi

Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen)Genel Başkanı Metin Atan, “Şok eylemlerle ilgili bazı kararlar aldık. Görünen o ki sıkıntı artarak devam ediyor” dedi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Meclis çalışanlarının yapmış olduğu süresiz grev kararına destek verdiklerini ifade eden Metin Atan, “Bunu kimse popülizm olarak algılamasın. Halkın çıkarlarını korumak hükümetlerin görevidir” diye konuştu.

Her Bakanlar Kurulu toplantısından sonra halkın alınan kararları korkarak dinlediğini savunan Atan “Biz buna gerçekten tepkiliyiz. Bir çok kesim eylem yapıyor. Bunun karşısında hükümet bir şey söylemeli. Ya halkı rahatlatacak icraatlara imza atacaklar ya da bırakacaklar. Biliyorsunuz bu ülkede bankalar yasal tefeci konumunda. Hiç bir bankadan ses yok. Ellerini taşın altına koyuyorlar mı?  Dövizi sabitlemek, faizleri düşürmek adına yaptıkları bir eylem var mı?” diye sordu.

Bankalar Birliği ve Merkez Bankası’na çağrı yapan Atan, “Özelikle döviz olan borçlar tekrar revize edilmeli. Biraz daha az faiz alsınlar da vatandaşa yardımcı olsunlar” önerisinde bulundu.

Yaşananlar karşısında Cumhurbaşkanı’nın da çok sessiz kaldığını savunan Atan “Artık elini masaya vurmalı ve alınacak tedbirlere ön ayak olmalı”dedi.

Hayat pahalılığının yüzde 8.42 arttığına dikkati çeken Atan, marketlerdeki fiyatların denetlenmesini istedi.

Atan, “Biz hükümetle ek mesaiyle ilgili olarak uzlaşı sağladık. Üyelerimizi karşımıza alarak bu uzlaşıya vardık. Fakat hep bizden olmaz. Yalnız bordro mahkumu kamu görevlilerinden değil, eğer fedakarlık istiyorsanız bankalardan, kurum kuruluşlardan, otellerden, üniversitelerden, her kesimden bu fedakarlığı alacaksınız”ifadelerini kullandı.

Olağanüstü hal diyerek gerekli tedbirlerin alınmasını da isteyen Metin Atan, “Kiraları sabitlediniz tamam. Peki bankadan dövizle borçlananlar için ne yaptınız? Her şeyi Türk Lirası’na çevirin. Türkiye bunu yaptı. İç piyasada sadece Türk Lirası kullanılıyor” dedi.

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Kamu-SenHaberKKTC
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