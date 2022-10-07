Kamuda doktor atamaları yapıldı

Kamuda hekimlerle ilgili görevlendirmeler yapıldı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Dr. Murat Mustafa Uncu, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nde Biyokimya Uzman Hekimi, Dr. Sabiha Gökçen Asvaroğlu ve Dr. Elşen Mülazimoğlu ise Dahiliye Uzmanı olarak atandı.

4 doktor Radyoloji Uzmanı olarak atandı

Resmi Gazete’de yer alan karara göre Osman Cancuri, Enver Kneebone, Sinem Şığıt İkiz ve Umut Özgünalp Radyoloji Uzmanı olarak atandı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak ise Hakan Tekgüç, Özlem Şahaloğlu Kocagöz ve Ergün Parlak’ın görev yapmaları kararlaştırıldı.

Dr. Çağrı Cemaller ise Göğüs Cerrahisi Uzmanı olarak görevlendirildi.

4 de cerrahi uzmanı

Dr. Ceyhun Erdoğan, Dr. Simay Dal Çavuşoğlu, Dr. Alkan Küçük ve Dr. Cemal Seyhun ise kamuda Cerrahi Uzmanı olarak görevlendirildi.

Dr. Tunis Özdoğanoğlu, Dr. Didem Rıfkı, Dr. Mehmet Ali Tunçbilek ve Cemal Sakallı da Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı olarak görevlendirildi.

2 kadın doğum uzmanı…

Resmi Gazete’de yer alan kararda; Dr. Mustafa Çağlayan ile Dr. Etem Görçin Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak kamuya atandı.

Dr. Ezgi Cemaller, Dr. Şükrü Onbaşı, Dr. Levent Gündost ile Dr. Salih Hakan Nuraç da Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı olarak kamuda görevlendirildi.

3 göz, 2 göğüs hastalıkları

Öte yandan Dr. Şifa Özbengi Toygar, Dr. Sibel Çelebi ve Dr. Simge Altan ise Göz Hastalıkları Uzmanı, Dr. Fatma Canbay ile Dr. Derlen Özgeç Ruso da Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak görevlendirildi.

Diğer atamalar…

Dr. Osman Beton, Dr. Eser Varış, Dr. Reşat Mehmet Baha, Dr. Alptekin Özkoç ve Dr. Naciye Özbek Kardiyoloji Uzmanı, Dr. Ahmet Gürpınar, Dr. Pırıl Etikan, Dr.Şenel Beydola, Dr. Dua Cebeci de Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı olarak kamuya atandı.

Karara göre; Dr. Ahmet Ebeoğlu ile Dr. Çağın Ozankaya Nöroşirurji Uzmanı, Dr. Polat Olgun ile Dr. Ömer Diker Tıbbi Onkoloji Uzmanı, Dr. Anıl Ersoy ile Dr. Ayşe Esin Polar Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Dr. Pembe Hare Yiğitoğlu Çeto ile Dr. Mustafa Fürkan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı olarak kamuya atandı.

Sıhhiye müfettişi de atandı

Radyografer atamaları da Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Reyhan Emel Göksen Zorba, Yasin Bozkurt, Mustafa Kılıç, Kübra Özciğer, Bahar Yalçınkaya, Leyla Yüksel, Dudu Bayır, Buse Dağgül ve Özge Özgener Önal kamuda radyografer olarak görevlendirildi.

Öte yandan Şule Acun Abiç, sıhhiye müfettişi oldu.

Sevgül Maydonozcu Kara, Ayten Beyar, Gamze Taşkın, Fidan Çevik, Rana Sakallı ve Salahi Ataç ise Pratisyen Hekim olarak görevlendirildi.