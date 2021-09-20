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Kamuda kış mesaisi başladı

Bakanlar Kurulu’nun onayladığı karar uyarınca Kamuda kış mesaisi bugün başladı.

20 Eylül 2021 Pazartesi 08:52
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Kamuda kış mesaisi başladı

Kış mesaisinde, günün yirmi dört saatinde süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetler dışında kalan kurumlarda pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 08.00 – 12.30 ve 13.00 -16.15 saatleri arasında, perşembe günleri ise 08.00 -12.30 ve 13.00 -17.30 arasında mesai yapılacak. Bunun dışında, elzem servislerde vardiya ve rotasyon şeklinde çalışan kamu görevlileri ile kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatleri haftalık 40 saati aşmamak üzere kurumları tarafından düzenlenecek. Kış mesaisi 8 Mayıs 2022 tarihine kadar sürecek. 

Anahtar Kelimeler:
Kış MesaisiKamuBakanlar Kurulu
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