Kamuda kış mesaisi başladı

Kış mesaisinde, günün yirmi dört saatinde süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetler dışında kalan kurumlarda pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 08.00 – 12.30 ve 13.00 -16.15 saatleri arasında, perşembe günleri ise 08.00 -12.30 ve 13.00 -17.30 arasında mesai yapılacak. Bunun dışında, elzem servislerde vardiya ve rotasyon şeklinde çalışan kamu görevlileri ile kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatleri haftalık 40 saati aşmamak üzere kurumları tarafından düzenlenecek. Kış mesaisi 8 Mayıs 2022 tarihine kadar sürecek.