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Kamuda kış mesaisi pazartesi başlıyor

Kamuda kış mesaisi pazartesi başlıyor.

14 Eylül 2018 Cuma 12:43
Kamuda kış mesaisi pazartesi başlıyor

Kamuda kış mesaisine geçiliyor.Yeni mesailer 17 Eylül Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.

Başbakanlık, Pazartesi günü başlayacak kamuda kış mesaisiyle ilgili genelge yayımladı.

Buna göre, kamu görevlileri, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri, 08.00-12.30 ve 13.00-16.15; Perşembe günleri ise 08.00-12.30 ve 13.00-17.30 saatlerinde çalışacak…

Vardiya ve rotasyon şeklinde çalışan kamu görevlileri ile kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatleri haftalık 40 saati aşmamak üzere kurumları tarafından düzenlenecek.

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Son Güncelleme: 14.09.2018 12:54
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberKış MesaisiKamu çalışanlarıKamu
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oktan 2018-09-14 12:54:23

hayırlı ugurlu olsun

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vatandaş 2018-09-14 14:10:42

birazda çalışın garrrdaaaşşş

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şükür 2018-09-14 14:51:22

e bir zahmet artık yanı

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