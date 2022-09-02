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Kamuda örgütlü 3 sendika bugün Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde eylem yapacak

02 Eylül 2022 Cuma 10:01
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Kamuda örgütlü 3 sendika bugün Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde eylem yapacak


Kamuda örgütlü Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kamu Görevlileri Sendikası (KamuSen) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi’ndeki personel eksikliğinin giderilmesi için adım atılmadığı gerekçesiyle bugün saat 11.30’da Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde eylem yapacak.

3 sendika adına KTAMS’tan yapılan yazılı açıklamada, iş yoğunluğuna bağlı olarak ortaya çıkan personel ihtiyacının karşılanması konusunda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın hiçbir adım atmaması nedeniyle 11 Ağustos’tan beri Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi’nde grev uygulandığı kaydedildi.

“Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın duyarsız tutumunu sürdürdüğü” ileri sürülen açıklamada, sendikaların, bu durumu protesto etmek için bugün saat 11.30’da bakanlık önünde eylem ve basın açıklaması yapacağı bildirildi.

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