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Kamuda örgütlü 4 sendika grevini genişletti

Lefkoşa Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi yanında Girne Sürüş Ehliyetleri Birimi’nde de bugün greve gidildi

16 Ağustos 2022 Salı 09:46
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Kamuda örgütlü 4 sendika grevini genişletti


Kamuda örgütlü Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Kamu Görevlileri Sendikası (KamuSen) ve Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen), personel eksikliğinin giderilmemesi nedeniyle geçen hafta perşembe günü Lefkoşa Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi’nde başlattıkları grevi genişletti. Sendikalar, Lefkoşa yanında bugün Girne Sürüş Ehliyetleri Birimi’nde de greve gitti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan TAK’a yaptığı açıklamada, greve bugün Girne ilçesini de dahil ettiklerini ifade ederek, “bu duyarsızlık devam ederse, partizanca yapılan görevlendirmelerden kaynaklı personel eksikliği giderilmezse tüm ilçelerde ve Motorlu Araçlar Birimi’nde de greve gidileceğini” kaydetti.

-“Bugün oldu kimse bizi arayıp bilgilendirmedi”

“Bugün oldu kimse bizi arayıp bilgilendirmedi” diyen Bengihan, sorun çözülünceye kadar eylemlerinin artarak ve büyüyerek devam edeceğini söyledi.

KTAMS, Kamu-İş, KamuSen ve Vergi-Sen tarafından dün yapılan ortak açıklamada, hükümetin, sorunun giderilmesi için herhangi bir adım atmaması durumunda grevin bugün Lefkoşa Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi ve Girne Sürüş Ehliyetleri Birimi’nde devam edeceği bildirilmişti.

Son Güncelleme: 16.08.2022 09:52
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